Сможет ли Россия выращивать больше зерна из-за изменения климата

Изменение климата сдвигает границы для выращивания продовольствия. В Сицилии появились рощи авокадо, а в Канаде стали выращивать виноград. России такие изменения уже позволили занять лидирующие позиции по экспорту зерна, и страна только укрепит свои позиции, пишет Financial Times.

С 2015 года Россия стабильно производит более 60 млн тонн пшеницы. Благодаря более мягким зимам фермеры смогли посеять больше озимой пшеницы, урожайность которой выше, чем у яровой, рассказал изданию директор консалтинговой компании "СовЭкон" Андрей Сизов. Изменение климата привело к таянию вечной мерзлоты на севере России. Повышение температуры в стране опередило среднемировые показатели. Причем в Сибири в прошлом году наблюдался рекордный уровень, отмечает Financial Times. Соответственно, выращивание культур все больше смещается на север страны.

"Сельское хозяйство было ограничено климатом, но в следующем столетии мы увидим огромный рост", - уверена старший научный сотрудник экологической неправительственной организации Conservation International Ли Ханна. Прежде всего он произойдет в Канаде и России - на них приходится более половины новых глобальных сельскохозяйственных границ. Выращивание агрокультур в них увеличит мировое производство продовольствия. Это важно с учетом того, что к 2050 году миру продовольствия потребуется на 70% больше, чтобы прокормить население, которое по прогнозам увеличится на 2 млрд за 30 лет.

Для России нет выгоды в потеплении климата, западные эксперты руководствуются устаревшими прогнозами, уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Притом что осенью 2020 года озимыми в России было засеяно почти на 1 млн га больше площадей, в центральной части наблюдается их рекордная за много лет гибель. А этим летом не хватило дождей для налива зерна, отмечает эксперт. На юге, в ключевом зернопроизводящем регионе России, последние годы мы недобираем урожай либо озимых, либо яровых (а бывает, что и тех, и других) - либо весной, либо летом, либо осенью наступает серьезная засуха. А в других регионах, которые вроде бы выигрывают от потепления, погода становится менее предсказуемой и резко возрастает амплитуда отклонений от традиционного климата.

"В западной Сибири вдруг начинают идти тропические ливни, которых там не было никогда. Дожди перемежаются с периодами повышенной температуры в Центрально-черноземном регионе. А в Поволжье стоит дикая жара при отсутствии дождей", - говорит Рылько. На мировой рынок в основном идут зерно и масличные. А их выращивать все сложнее, что угрожает стратегическим интересам России, считает эксперт.

Наиболее восприимчивым к перепадам температур является виноградарство, пишет Financial Times. Согласно исследованиям университета Британской Колумбии, глобальное потепление на 2 градуса в ближайшие годы сделает непригодными 56% винодельческих районов мира. Уже сейчас границы для винограда, выращиваемого для производства вина, сместились на север как в Европе, так и в Северной Америке. Некоторые шампанские дома в последние годы инвестировали значительные средства в виноградники южной Англии, утверждает издание.

В России самый северный виноград раньше выращивался в Ростовской области. Но сначала под виноградниками там было задействовано 27 тыс. га, а сейчас всего 4 тыс. га. В последнее время виноград стали выращивать в Волгоградской области. Но там его укрывают на зиму землей. А из-за изменения климата не так давно выпал град, которого не было никогда. Он стал губительным для виноградников, говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Также сейчас появляются виноградники в Астрахани, но они были там еще 500 лет назад. "Мы перемещаемся с виноградом в пределах тех зон, которые в России были и раньше, глобальных изменений не произошло", - говорит Попович.

Проявление эффектов от изменения климата и само изменение климата ускоряются. По различным оценкам, к 2024 году среднегодовая температура может вырасти чуть ли не на 1 градус, а это серьезная трансформация и серьезный вызов для экономик всех стран, считает директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. Реагировать на них государствам придется по двум направлениям: принудительное снижение негативного воздействия на окружающую среду и развитие передовых технологий, которые помогут сделать сектора экономики климатонезависимыми.

С одной стороны, через налоги, нормы и ограничения страны продолжат идти к "озеленению" промышленности и сельского хозяйства - уже сейчас появляются "зеленые" удобрения, продукты химии или нефтепереработки. С другой, по мнению Александра Чулока, в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями масштабной технологической революции в области климата, и в первую очередь она коснется АПК. Уже сейчас мы наблюдаем активную цифровизацию и роботизацию сельского хозяйства, развитие нанотехнологий, материалов с новыми свойствами, например, на базе графена, появление новых энергосберегающих технологий. Дальше это может вылиться в создание, например, пчел-роботов - на случай, если снижение популяции живых пчел станет критичным, а в отдаленном будущем - технологий терраформирования (изменения климата) и управления климатом. Изменение климата - это большие возможности для развития генетики, селекции, различных биотехнологий, использования интеллектуального анализа больших данных и т.д. А в этом плане у России есть "хорошие заделы", считает эксперт.