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02.08.2021 13:24
Рубрика: Власть

В ЦВО объяснили остановку тягача с пушкой под мостом в Новосибирске

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: vk.com/novosibmi Фото: vk.com/novosibmi
Фото: vk.com/novosibmi

В ЦВО опровергли домыслы о том, что самоходная артиллерийская установка застряла при транспортировке под мостом в Новосибирске. Как сообщили "РГ" в пресс-службе военного округа, остановка была связана с тем, что необходимо было спустить шины тягача, перевозившего одну из самых крупных пушек в мире.

Фото: Омсктрансмаш
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Местные жители заметили САУ 2С7М "Малка", установленную на тягаче, сегодня в Советском районе Новосибирска. Военная техника действительно остановилась под мостом на выезде с проспекта Строителей. Соответствующее фото появилось в соцсетях и получило широкое обсуждение среди пользователей, многие из которых посчитали, что военная техника застряла под мостовой конструкцией. На деле ситуация оказалась штатной: для того, чтобы провезти орудие, необходимо было спустить шины тягача.

- В Новосибирске во время перевозки в пункт постоянной дислокации военной техники с полигона Кольцово военнослужащие произвели остановку под железнодорожным мостом, после чего снизили давление в шинах и продолжили движение, - пояснили в пресс-службе ЦВО.

Справка

САУ 2С7М "Малка" обладает орудием с самым крупным на сегодняшний день калибром для серийной пушки в 203 миллиметра. Изначально созданная для решения особых задач еще в середине 1970-х годов, САУ 2С7 "Пион" была существенно модернизирована и получила свое сегодняшнее название. На вооружении российской армии остаются десятки единиц такой техники.

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