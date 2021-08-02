В городах России водные маршрутки составят конкуренцию наземным

Добраться c окраины левобережья Новосибирска до Речного вокзала теперь можно за 40 минут. Наземным транспортом ехать по этому маршруту с учетом пробок в час пик придется полтора-два часа. В это воскресенье в Новосибирске впервые запустили речной трамвай, который связал жилмассив левого берега с Речным вокзалом на правом берегу мегаполиса.

На речном трамвае можно не только добраться до работы, но и полюбоваться достопримечательностями. Фото: Татьяна Кравченко

Сотрудница новосибирского филиала "РГ" Евгения из дома до работы добиралась больше часа. "Все время пробки", - вздыхает она. Ехать из дома до метро приходилось почти час, а то и больше. Затем еще минут 20-25 на подземке до центра города. На автомобле получается не быстрее, так как в Кировском районе Новосибирска, да и во всем левобережье, всегда напряженный дорожный трафик. Теперь же речной трамвай доставляет ее до метро меньше чем за час.

- Благодаря открытию нового водного маршрута "Тихие Зори (поселок Краснообск) - Северо-Чемской жилмассив - Речной вокзал" жители отдаленных районов Новосибирска смогут добираться до центра города, минуя автомобильные пробки, - сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин.

В новосибирском "Речфлоте" рассказали, что проезд обойдется минимум в 50 рублей. Полный билет от "Речного вокзала" до Тихих Зорь - 90 рублей. На наземном транспорте будет подешевле. Но зато на речных трамвайчиках действуют такие же социальные льготы, в том числе для инвалидов, пенсионеров, а также детей.

Преимущество такого вида транспорта не только в быстроте. По пути можно полюбоваться рекой Обь, увидеть Бугринский мост, острова.

В Ярославле, например, самый красивый маршрут до Толгского монастыря - по воде. Дорога занимает меньше часа, виды открываются сказочные. А взрослый билет стоит всего 37 рублей. Этим речным трамвайчиком активно пользуются и дачники.

Передвигаться по точкам "Невского маршрута" наземным транспортом очень неудобно. Приходится делать несколько пересадок и много ходить пешком

Седьмого августа речные маршрутки появятся и в Северной столице. Там запускают кольцевой "Невский маршрут". По нему будут курсировать три судна с крытым салоном и открытой палубой. Они соединят шесть главных причалов городского центра. Прокатиться на них по Неве будет можно ежедневно с 11.00 до 19.00 с интервалом в полчаса. Пока маршрут рассчитан прежде всего на туристов, но, очевидно, воспользуются речным травмайчиком не только они. Ведь проехать от одной остановки до другой можно будет за 100 рублей. Такой возможностью смогут воспользоваться те, кто решит добраться без пробок до своей работы. Заметим, что передвигаться по точкам "Невского маршрута" наземным транспортом очень неудобно - приходится делать несколько пересадок и много ходить пешком. Ближайшие два месяца маршрут будут тестировать, и если пассажиры проявят интерес, его сделают регулярным.

Стоимость полного круга составит 700 рублей для взрослого, 500 рублей для ребенка и 600 для льготников.