В Красноярске очистят загрязненную нефтебазой территорию

Определен подрядчик для разработки проекта рекультивации земельного участка Красноярской нефтебазы, сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

Специалистам, которых выбрала компания "Красноярскнефтепродукт", нужно провести дополнительные исследования и до ноября нынешнего года сформировать пакет документов. Только после этого начнется полноценная очистка загрязненной территории.

Напомним, нефтебазу закрыли в 2019 году. На участке демонтировали более четырех десятков резервуаров, где хранились нефтепродукты, и три километра трубопроводов.

Весной 2020-го сотрудники Института нефти и газа обследовали освобожденные земли и подтвердили наличие в грунте топлива.

Компания "Красноярскнефтепродукт" принимает меры для того, чтобы не допустить загрязнения Енисея. Вдоль причала установили боны, исключающие вероятность попадания топлива в воду. На берегу обустроены дренажные траншеи с фильтрами и откачивающими устройствами, собирающими пленки нефтепродуктов.

Данные ежедневных наблюдений за рекой и результаты проб воды направляются в природоохранную прокуратуру, уточнили в правительстве. Загрязнения Енисея на данный момент не зафиксировано.