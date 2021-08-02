В Новосибирской области повысят доступность онкоцентров для пожилых людей

Губернатор Андрей Травников поручил улучшить доступность областных сосудистых центров и межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для представителей старшего поколения пожилых людей. Об этом глава региона сказал на оперативном совещании в региональном правительстве.

Поручение дано по итогам рабочей поездки губернатора в Кыштовский и Венгеровский районы.

Андрей Травников обратил внимание на то, что региональный сосудистый центр и ЦАОП для этих двух районов располагаются в узловой больнице - в Центральной районной больнице Татарского района.

- Есть проблемы с доставкой, с проездом для получения медицинской помощи. К сожалению, это достаточно типовая ситуация, когда пожилой человек записывается на прием к специалисту, а в этот день прекращается движение рейсового автобуса, начинаются весенняя распутица или снегопад, переметает дорогу. На следующий день ветеран попасть не может - его запись проходит. Приходится брать за свои деньги такси для того, чтобы доехать до Татарска и успеть попасть на прием. - отметил Андрей Травников.

Ветераны из Венгерово на встрече с губернатором рассказали, что добираться не очень удобно - сначала нужно доехать по региональной дороге до Чанов, а потом по федеральной либо по железной дороге - до Татарска.

Губернатор поручил проанализировать ситуацию и изыскать возможности оперативно переносить даты приема пожилых в лечебных учреждениях. Также использовать для подвоза пожилых людей автомобили, которые переданы районам в рамках нацпроекта "Демография" для организации соцобслуживания представителей старшего поколения и инвалидов.