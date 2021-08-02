В Ставропольском крае пообещали 40-градусную жару в августе

На территории Ставропольского края объявили экстренное предупреждение о жаре на территории края. В некоторых районах со 2 по 4 августа столбик термометра достигнет 40 градусов по Цельсию, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в региональном Гидрометцентре, самую высокую температуру ожидают с 12 до 17 часов 3 и 4 числа.

- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждение сельскохозяйственных угодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения, - сообщил замначальника пресс-службы ГУ МЧС Ставрополья Александр Сухоруков.

В ведомстве порекомендовали не находится на открытых пространствах после 11 часов дня в жаркое время при большой влажности. В северных и юго-восточных районах края также действует наивысший ранг пожарной опасности.