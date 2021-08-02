Жительницу Чечни арестовали за истязание детей

В Чеченской Республике арестована 53-летняя местная жительница, которую заподозрили в истязании двух детей. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении СК РФ.

По версии следователей, женщина издевалась над детьми из-за неприязни к своему пасынку - их отцу - и систематически пыталась навредить малолетним. Так, она насильно заставляла детей пить лекарства, предназначенные для назального применения и имеющие очень строгие ограничения по дозировке для детей до шести лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об истязании. По ходатайству следователя суд заключил женщину по стражу.