В Ессентуках торжественно закрылся фестиваль искусств "Хрустальный ИсточникЪ"

Торжественная церемония закрытия культурного форума началась с "звездной дорожки" по которой прошли кумиры миллионов. Лариса Долина, Татьяна Васильева, Федор Добронравов, Олеся Железняк, Раиса Рязанова, Борис Щербаков, Екатерина Гусева, Александр Носик. И десятки других популярных актеров.

Фото: Евгений Михайленко

Удивительно, но красная дорожка фестиваля пролегает через море людское. На федеральном курорте очень любят фестиваль, который здесь с триумфом прошел уже в четвертый раз. Статистика говорит, что именно под фестиваль в Ессентуках почти вчистую разбираются санаторные путевки, а арендовать в городе аренду квартиру в дни форума - дело просто нереальное.

- За фестивальные дни в городе снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, по видимому искусство благотворно действует и на вирус, - заметил глава города Александр Некристов.

"Хрустальный источникЪ" - это восемь дней настоящего праздника. С 24 по 31 июля Ессентуки превратились в культурную столицу всего Северного Кавказа.

Фото: Евгений Михайленко

Здесь показывали конкурсное кино, тут проходили творческие вечера любимых актеров, а знаменитый Лечебный парк стал вернисажем, на его аллеях выставляли свои картины художники из городов Ставрополья и соседних регионов.

Жюри форума под председательством народного артиста России Владимира Хотиненко, торжественно подвело итоги конкурса фильмов.

Гран-при в этом году получила картина Владимира Котта "Конец фильма".

Приз получал сам режиссер.

Фото: Евгений Михайленко

- Очень приятно и очень неожиданно, - лаконично поблагодарил мастер.

Приз в номинации "Лучшая женская роль" достался Юлии Марченко в картине Павла Мирзоева "Зови меня Дрозд".

Обладателем золотой статуэтки в номинации "Лучшую мужскую роль" стал актер из Санкт-Петербурга Александр Баргман фильм ("Клятва").

В номинации "Лучшая режиссура" победителем признана картина "Последняя "Милая Болгария", режиссера Алексея Федорченко.

Награду получал режиссер-победитель Алексей Федорченко.

Фото: Евгений Михайленко

А вот конкурсной картине "Маша" Анастасии Пальчиковой достались сразу две награды: за лучший сценарий, который написала она сама, и Глебу Филатову - за лучшую операторскую работу.

Свой приз основатель и президент форума, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис вручил картине "Эсаф", режиссера Павла Лунгина.

Одна из самых дорогих наград "Приз зрительских симпатий" досталась картине "Клятва", Романа Нестеренко.

"Приз Прессы" . Им была награждена картина Павла Молочникова "Скажи ей".

Приз имени народной артистки России Риммы Марковой с пронзительной номинацией "Признание" получил актер Василий Мищенко.

Фото: Евгений Михайленко

Всего в киноконкурсе "Источника" участвовало одиннадцать фильмов.

Фестиваль уникален тем, что за время его проведения снимается детское кино. Конкурс "Кинокампус. Дети" один из самых любимых.

Дети под руководством мастеров успели снять четыре короткометражки.

В эти дни город-курорт превратился в настоящую съемочную площадку. Кино снимали в домах жителей, на улицах, в парке, в школе, в штабе кинофестиваля и даже в мэрии.

Под оглушительные овации зрителей в концертном комплексе, носящем имя Федора Ивановича Шаляпина фестиваль "Хрустальный ИсточникЪ" 2021 завершил свою работу.

Президент форума Эвклид Кюрдзидис объявил, что уже начинается подготовка к проведению этого по- настоящему народного праздника, который пройдет в следующем году.