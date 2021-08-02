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Рубрика: Культура

Архив Владимира Набокова привезли в Петербург

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
Архив писателя Владимира Набокова перевезли из Швейцарии в "Пушкинский Дом": Институт русской литературы в Петербурге. Об этом событии сообщил директор ИРЛИ РАН Валентин Головин. Привезенное собрание (это 300 ящиков) можно разделить условно на пять коллекций: рукописи и документальные материалы; фотографии, аудио-, фото- и видеоматериалы; мемориальные предметы; изобразительное и декоративно-прикладное искусство и библиотека Набокова, включающая авторские экземпляры изданий его произведений на разных языках мира.

Перемещение архива на родину выдающегося русского писателя заняло около трех двух лет. И сопровождалось безумным количеством сложностей: юридических, финансовых, бюрократических, транспортных, таможенных. Для хранения коллекции "Пушкинский Дом" выделил отдельное помещение и уже совсем скоро "Кабинет Набокова" планируют сделать доступным для посетителей литературного музея. Осенью институт планирует провести открытый Ученый совет с приглашением коллег из США, Франции, Швейцарии и других стран и сделать презентацию материалов архива.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Руководить набоковским кабинетом будет Татьяна Олеговна Пономарева (бывший директор Музея Набокова на Большой Морской, 47). Описывая свои личные впечатления от увиденного, директор ИРЛИ РАН пишет следующее: "В моих двух ящиках оказалось несколько примечательных книг. Первая, The Wagon of Life ("Телега жизни"), на заднем форзаце которой карандашом Набоков, по-английски, (очень грубо) критиковал перевод. В этой книге порядка 50 помет, разной графической формы, касающиеся перевода. Вторая, неразрезанный том "Братьев Карамазовых", где только на одной открывавшейся развернутой странице я обнаружил около 50 помет, замечаний и комментариев писателя. В третьей книге было вложенное письмо Романа Якобсона. В четвертой, детской книге о космосе Дмитрий Набоков, в старой орфографии, поздравлял маму с Рождеством. Тем временем мой коллега, работавший рядом описывал письмо Ростроповича В.Набокову, другой коллега - сачок Набокова для ловли бабочек и детские игрушки. Второй мой ящик оказался заполнен изданиями "Лолиты" на китайском, японском, корейском и вьетнамском языках".

Коллекция фотографий, аудио-, фото- и видеоматериалов включает семейный фото архив Владимира Владимировича Набокова (1899 - 1977) и членов его семьи, жены Веры Евсеевны Набоковой (1902 - 1991) и сына Дмитрием Владимировича Набокова (1934 - 2012). В коллекции мемориальных предметов находятся вещи, отражающие деятельность Набокова, как писателя, поэта, переводчика, литературоведа и энтомолога. Здесь пишущая машинка; дорожные сундуки и чемоданы; предметы, связанные с энтомологической деятельностью Набокова (бинокли, сачок и расправилки для ловли бабочек). В число бытовых предметов входят аксессуары (сумочки, перчатки, украшения), принадлежавшие Вере Набоковой. Часть коллекции содержит мемориальные предметы Дмитрия Набокова - профессионального оперного певца, переводчика. Среди них - собрание наградных кубков, связанное с его увлечением автогонками.

Фото: Владимир Солнцев/ ТАСС
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В коллекцию ИЗО входят живописные и графические работы Дмитрия и его портреты, выполненные с натуры европейскими и американскими художниками второй половины ХХ века. Художественная коллекция семьи Набоковых содержит значительное количество живописных, графических и декоративных произведений искусства работы европейских, американских и российских мастеров второй половины ХХ-начала XXI веков, многие - с дарственными автографами Владимира и Дмитрия Набоковых. Архив содержит целый ряд оригинальных документов, включая аттестаты об окончании высших учебных заведений Великобритании и США, сертификаты о получении многочисленных американских и европейских наград и премий, собрание наградных знаков. Передача такого крупного массива культурных ценностей в Россию - не то что редкость, а событие просто невероятное.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Творчество Владимира Набокова

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