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02.08.2021 18:37
Рубрика: Культура

"Балтийский дом" откроет юбилейный сезон двумя премьерами

Текст: Светлана Мазурова
Театр-фестиваль "Балтийский дом" 14 августа открывает 85-й сезон.
Сцена из спектакля "Смерть Тарелкина", Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сцена из спектакля "Смерть Тарелкина", Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Сцена из спектакля "Смерть Тарелкина", Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

2021 год для "Балтийского дома" юбилейный: 26 октября исполняется 85 лет Ленинградскому театру им. Ленинского Комсомола (так прежде назывался "Балтийский дом"), а 10 декабря Театру-фестивалю "Балтийский дом" - 30 лет.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке объявил планы на новый сезон

Откроют сезон премьерой спектакля "Одиссея" по мотивам всемирно известной поэмы Гомера. Как сообщает пресс-служба театра, режиссер и автор пьесы Андрей Прикотенко "не переносит действие "Одиссеи" в наши дни, не пытается совершить прыжок через века, воспользовавшись машиной времени. Наоборот. Переосмыслив поэму Гомера, он вместе с актерами Театра-фестиваля "Балтийский дом" создал увлекательную историю о богах, мифических чудовищах и нимфах. Историю яркую, масштабную, музыкальную, пластичную. И, что самое главное, понятную всем. Его Одиссей - не античный герой, а обычный человек. У него есть верные друзья, есть враги - троянцы, циклопы и химеры. Есть слабости, пороки ... И есть мечта всей жизни - вернуться домой, где двадцать лет ждут верная жена Пенелопа и сын Телемах. Дорога домой - дорога к себе, через обманы, испытания, боль потери и соблазны…" Сценографией и костюмами занималась известный художник Ольга Шаишмелашвили, давно сотрудничающая с режиссером Андреем Прикотенко.

20 и 21 августа пройдут показы громкой премьеры футуристической кибертрагикомедии "Смерть Тарелкина" в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, одного из самых ярких мастеров современного театра. Спектакль по комедии-шутке Сухово-Кобылина выпущен перед закрытием 84-го сезона в июне. "Мы долго искали, какое определение дать спектаклю, чтобы звучало посильнее, - рассказал режиссер. - И вот скорее даже в шутку придумали "кибертрагикомедия". Потом добавили - "футуристическая". На это решение подтолкнули две вещи. Первая - легендарная постановка Мейерхольда, отсылки к которой будут и у нас. Вторая - сам Сухово-Кобылин. В тексте есть все то, что было в его время, остается в современном мире и в современной поп-культуре: оборотни и вурдалаки, детектив и комедия. Но что важнее всего осознать - в нем есть то, что ждет нас в будущем".

Тем временем

Владимир Бойков вошел в шорт-лист XII Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" в номинации "Лучший актер" за исполнение роли Рубена в спектакле "Я сижу на берегу" (режиссер Роман Каганович).

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