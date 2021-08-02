Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении жителей Мурино

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК по Ленинградской области доложить, что сделано следователями по уголовному делу об избиении граждан в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области группой иностранцев.

Напомним, в апреле 2021 года граждане иностранного государства, занимающиеся частным извозом, на автомобильной дороге во Всеволожском районе, "действуя умышленно группой лиц, из хулиганских побуждений", избили троих местных жителей, один из которых инвалид. Избивали жестоко. Как записали следователи, "используя различные предметы".

Были задержаны два человека, им уже предъявлено обвинение в "Хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц". Продолжаются поиски других причастных.

Бастрыкин дал указание установить все обстоятельства и причины, способствовавшие совершению преступления.