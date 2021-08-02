На месте древнейшей церкви Великого Новгорода нашли неизвестные фрески

Во время раскопок на месте церкви Бориса и Глеба в Великом Новгороде ученые нашли фрагменты фресок домонгольского периода, сообщает Институт археологии РАН. Находка оказалась для ученых весьма неожиданной.

Церковь Бориса и Глеба - старейший храм Великого Новгорода. По легенде, он был построен в 1167 году по заказу Сотко Сытинича, новгородского купца, которого называют прототипом Садко. Храм много раз горел и в XVII веке его разобрали и перестроили заново, но уже в другом месте.

Нынешние раскопки проходят в новгородском Детинце, где стояла та самая, первая церковь.

Сейчас на этом месте храм Андрея Стратилата, бывший предел древней церкви.

Первые раскопки здесь начались в 1940-1941 году, но в Великую Отечественную войны изыскания пришлось прекратить. Вновь археологи пришли на площадку только в 2008 году, исследователям нашлось найти древние фундаменты и восстановить планировку храма.

Полноценные раскопки стартовали только в этом археологическом сезоне.

Уже исследована западная часть храма XII века, в частности, обнаружен фрагмент западной стены, тяги, разделявшие фасады. На основании этих данных ученые установили, какая технология использовалась при строительстве церкви.

В частности, установлено, что при возведении храма применялись кирпичи византийского образца, плоские и тонкие. С их помощью в том числе выравнивался неровный валунный фундамент. Также использовались огромные каменные блоки.

В Институте археологии РАН отмечают, что такая строительная техника использовалась, например, в Древнем Риме.

Но главный сюрприз ждал археологов при изучении внутренних стен храма. На них нашлись фрагменты фресок.

Установить сюжет пока не представляется возможным, слишком мало фрагментов. Но для археологов это уже открытие, ведь в летописях о росписи храма не было сказано ни слова. По оценкам ученых, храм был расписан дважды - в XII и XV веках.