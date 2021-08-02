На Петербург обрушится "сверхливень"

Санкт-Петербург оказался в зоне мощного циклона. В ближайшие несколько часов в Северную столицу придет сильнейший ливень: выпадет более 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщает городской "Водоканал".

Ливень в ведомстве относят к сверхнормативным осадкам и отмечают, что городская система канализации готова к вызову. Самый проблемный участок - улица Парашютная в Приморском районе, так установлена специальная насосная станция, способная перекачивать по 650 кубометров в час.

"Водоканал" обратился к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок. Если за руль все же пришлось сесть, то специалисты просят не ездить под мостами и путепроводами, где чаще всего возникают подтопления.

Управляющие компании коммунальщики также просят проверить состояние подвалов и вынести оттуда ценное имущество и электрооборудование.

В целом пропускная способность петербургских ливневок - 7,2 миллиметра за 20 минут. Если выпадает восемь или девять миллиметров, то возникают подтопления, но после окончания дождя, вода уходить в ливневку в течение получаса. А вот когда дождь идет с интенсивностью более 15 миллиметров за 20 минут, то канализационная система переполняется.

Прогноз погоды пока неутешительный: дождь не закончится 2 августа, а 3 числа в Петербурге вновь ожидаются осадки.