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02.08.2021 20:50
Рубрика: Культура

На Вологодчине откроют музей одного стихотворения

Текст: Татьяна Сухановская (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
В Вологодской области готовятся открыть первый в нашей стране дом-музей одного стихотворения. "Русский огонек" Николая Рубцова - это баллада о русской душе. Строчки из нее не только в русском сердце, они даже на памятнике знаменитому поэту выгравированы, - тому, что установлен в городе Тотьма: "За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью".
Рубцов рвался из Москвы домой, в Николу, мечтая поскорее увидеть полугодовалую дочку Лену и ее маму Генриетту. Фото: Тотемское музейное объединение

Появится музей в год 85-летия Рубцова в деревне Аникин Починок Тотемского района рядом с селом Никольским: хотя родился поэт в архангельском Емецке, с семи лет воспитывался в Никольском детском доме, а став взрослым, постоянно возвращался в Николу (как называют село местные жители) и подолгу жил здесь. "Огонек" и задуман был во время его очередного возвращения: в ноябре 1963 года Николай Михайлович торопился из Москвы, где он тогда учился в литинституте, в "деревню Николу, где кончил начальную школу" - шел промозглой ночью со станции 21 километр...

"Русский огонек" станет частью Тотемского музейного объединения. Восстановительные работы планируется завершить осенью. Кстати, огонек в деревне Аникин Починок действительно горит - несмотря на то, что здесь всего одна улица, двадцать пять домов и шесть жителей. Тихий свет Рубцова не даст ему погаснуть.

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