Петербург попал в сотню лучших студенческих городов мира

Санкт-Петербург вошел в сотню лучших студенческих городов мира по результатам международного рейтинга QS Best Student Cities-2022.

Как сообщили в Смольном, всего в этом независимом рейтинге значится 115 городов из разных стран, а Северная столица занимает 72-ю позицию. Помимо Петербурга, Россию в списке представляют Москва, Томск и Новосибирск.

Место в престижном перечне определяют по шести показателям: привлекательность региона, рейтинг его высших учебных заведений, состав студентов и их мнение о вузах, а также репутация последних среди работодателей и финансовая доступность обучения.

Кроме того, для попадания в рейтинг город должен соответствовать двум критериям - население свыше 250 тысяч человек и наличие как минимум двух вузов, входящих в последний рейтинг мировых университетов по версии QS.