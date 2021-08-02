Под Петербургом нашли тело подозреваемого в жестоком убийстве женщины

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства смерти 43-летней женщины и ее 45-летнего гражданского мужа.

Тело погибшей нашли 28 июля в Пулковском парке, труп ее сожителя - накануне ночью у деревне Тамегонт Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, женщину жестоко убили. В преступлении сотрудники правоохранительных органов заподозрили ее сожителя. Его искали все выходные. Известно было, что он скрылся на автомобиле Mitsubishi Outlander.

Машину нашли у карьера в Ленинградской области. В салоне обнаружили тело подозреваемого.