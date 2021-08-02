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02.08.2021,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Подводная лодка "Магадан" завершила заводские ходовые испытания

Фото: "Адмиралтейские верфи" Фото: "Адмиралтейские верфи"
Фото: "Адмиралтейские верфи"

Завершились заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан". Они прошли в полигонах Балтийского моря в два этапа.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей", в ближних полигонах выполнили задачи вывески и кренования, измерили уровень шума, замерили магнитные поля корабля, в дальних - провели скоростные, маневренные и глубоководные испытания. В их ходе протестировали гидроакустический комплекс, радиолокацию и связь, энергетическую установку и системы обеспечения жизнедеятельности.

Кроме того, субмарина выполнила и необходимые погружения, в том числе и глубоководные. Подводная лодка вернулась на предприятие и проходит береговую часть испытаний.

"Магадан" - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Ее заложили 1 ноября 2019 года, спустили на воду 26 марта 2021-го. Эта третья подлодка, которую строят для Тихоокеанского флота. Всего их будет шесть. В ноябре нынешнего года "Магадан" планируют передать ВМФ России.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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