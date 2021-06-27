Новая подлодка "Магадан" вышла на ходовые испытания в Балтийское море

Новейшая большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Магадан" отправилась на ходовые испытания. Субмарина вышла в акваторию Балтийского моря.

Такую информацию в воскресенье, 27 июня распространило министерство обороны России. В нем сообщается, что заводские ходовые испытания продлятся 20 дней.

"РГ" уже писала о том, что субмарина "Магадан", которую возводят на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, прошла швартовые испытания. В ходе их проверили общекорабельные системы, навигацию, связь, гидроакустический комплекс, аппаратуру управления и вооружение. Кроме того, на подлодку уже прибыл экипаж, он обживает субмарину.

"Магадан" - большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Она третья в данной серии, построенная для Тихоокеанского флота. Всего для ТОФ возведут шесть субмарин проекта 636.3. Ввод "Магадана" в строй запланирован на ноябрь 2021 года.