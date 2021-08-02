Праздник закрытия фонтанов в Петергофе отменили из-за COVID-19

Таким был праздник закрытия фонтанов в Петергофе в 2019 году. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Государственный музей-заповедник "Петергоф" отменил традиционный осенний праздник фонтанов 2021 года из-за сложной ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Как сообщили в музее, такое решение принято с целью свести к минимуму риски распространения заболевания среди посетителей и сотрудников.

При этом фонтаны Нижнего парка будут работать в обычном режиме - до 17 октября.

В музее-заповеднике предупредили, что мошенники могут распространять фальшивые билеты на несуществующий праздник.