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Рубрика: Экономика

Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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"Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области. Всего зарегистрировано более девяти тысяч обращений к сайту федеральной информационной системы. Такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян", - пояснил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Программа предоставления земельных участков а Арктике стартовала 1 августа. Гектар земли можно бесплатно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в отдельных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Сейчас доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Первые полгода наделы в Арктике будут выдаваться в приоритетном порядке местным жителям. С 1 февраля 2022 года их смогут получить все жители страны.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Власть Работа власти Регионы Правительство Минвостокразвития Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Мурманская область СЗФО Архангельская область УрФО ЯНАО СЗФО Ненецкий АО СЗФО Республика Коми Арктика: битва за ресурсы

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