Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области. Всего зарегистрировано более девяти тысяч обращений к сайту федеральной информационной системы. Такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян", - пояснил министр, слова которого цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Программа предоставления земельных участков а Арктике стартовала 1 августа. Гектар земли можно бесплатно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в отдельных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Сейчас доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Первые полгода наделы в Арктике будут выдаваться в приоритетном порядке местным жителям. С 1 февраля 2022 года их смогут получить все жители страны.