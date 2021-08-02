Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку

В 60 процентах городов с населением более 500 тысяч человек квартиры в новостройках оказались дороже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН.

Например, в Петербурге квадратный метр нового жилья стоит 171 тысячу рублей, а на вторичке - 159 тысяч. В Сочи новостройки продаются из расчета 211 тысяч рублей за "квадрат", вторичка - на 8,4 процента дешевле. В Симферополе разница составляет 4,1 процент, в Новороссийске - 13,8, в Екатеринбурге - 17 процентов. В Краснодаре квадратный метр в новостройке стоит 80,2 тысячи рублей, что на 24,5 процента выше, чем на вторичном рынке.

Самая большая разница - в Астрахани - 37 процентов. От 10 до 15 процентов разницы в пользу новостроек фиксируется в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Архангельске, Пензе, Ижевске, Тюмени, Сургуте, Омске.

Большая разница в цене может быть обусловлена целым рядом факторов. С одной стороны, на вторичный рынок выставляется жилье самого разного качества, в том числе и ветхое. Его цена, естественно будет невысока и в регионах, где много такой недвижимости, новостройки будут казаться существенно дороже. С другой стороны, у новостроек есть определенная планка в виде себестоимости строительства, ниже которой жилье опуститься в цене не может. В ЦИАН обращают внимание, что росту цен на первичке способствовала и льготная ипотека.

А вот в Москве ситуация неоднозначная. Столица осталась одним из немногих регионов, где вторичка стоит дороже. Но происходит это в первую очередь за счет локаций внутри МКАД, где цены на недвижимость приблизились к тремстам тысячам рублей.

Сейчас, по данным ЦИАН, новостройки в целом по столице стоят 257 тысяч рублей "за квадрат", а в Новой Москве - 180 тысяч.

Во Владивостоке новостройки продаются из расчета 147 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичка стоит дороже на 10 процентов. Одна из причин - вывод на рынок новой вторички. Жилье во Владивостоке активно покупали с инвестиционными целями и сейчас выставляют на продажу. На 10 процентов вторичка дороже и в Калининграде. Причем, обращают внимание в ЦИАН, за год цены на готовую недвижимость в столице Янтарного края выросли на 40 процентов. На 38 процентов увеличились цены в Улан-Удэ. Рост цен на вторичку в этих регионах аналитики сервиса объясняют дефицитом предложений в новостройках.

В целом же по стране цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли более чем на 19 процентов и ежемесячно прибавляют в цене в среднем по одному проценту. Новостройки дорожают несколько быстрее.