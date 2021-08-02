Стало известно, куда россияне летают в командировки

Количество командировок так и не восстановилось до допандемийного уровня, самые популярные у бизнес-туристов города потеряли до половины привычного потока, сообщает сервис "Аэроклуб".

В частности, относительно 2019 года, количество командировок, в которые летают россияне, оказалось ниже на 35 процентов. Самым популярным направлением традиционно осталась Москва, но число командировок в столицу относительно допандемийного периода снизилось вдвое. На втором месте Петербург, который также потерял половину командированных.

На третьем месте по популярности Екатеринбург, правда, спрос на поездки в столицу Свердловской области относительно 2019 года упал на 23 процента. А во поездки в Иркутск стали популярнее на 39 процентов, этот город относительно позапрошлогоднего рейтинга поднялся на 10 строчек и занял четвертое место.

На пятом месте Новосибирск, он поднялся на две строчки, правда, спрос на поездки в этот город снизился на 23 процента.

В число востребованных у бизнес-туристов городов вошли Красноярск, Краснодар, Сочи, Самара и Казань.

По оценкам экспертов, чаще всего сейчас летают в командировки сотрудники компаний добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики. Среди этих отраслей спрос почти не изменился. На треть реже стали летать в командировки сотрудники предприятий ретейла и на 47 процентов снизилась командировочная активность сотрудников фармкомпаний. В IT- и телеком количество бизнес-поездок упало на 40 процентов.