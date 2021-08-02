В НАО установили предельные цены на ПЦР-тесты в аэропортах и на причалах

В Ненецком автономном округе ввели фиксированную цену на тестирование на коронавирус. Теперь сделать ПЦР-тест в аэропорту и на причалах можно всего за тысячу рублей.

Посты эпидемического контроля расположены в аэропортах Нарьян-Мара, поселках Неси, Оме, Нижней Пеше и на причалах Заполярного района округа. Попасть в НАО летом можно только по воде или воздуху, единственная дорога с твердым покрытием до ближайшего региона - Республики Коми, только строится.

Для тех, кто сдает ПЦР-тест по приезде, результат готов в течение суток

Все приезжающие, независимо от того, отдыхали они на турецких курортах или ездили в Москву или Петербург, должны предъявить на выбор справку о перенесенном заболевании, сертификат о вакцинации или же отрицательный тест на коронавирус. Принимаются результаты ПЦР-теста, сделанные в другом регионе, но не позднее чем за 72 часа до прибытия. Также при постах эпидконтроля открылись пункты тестирования. Изначально цена ПЦР-анализа составляла 1450 рублей. Но учитывая, что сейчас время отпусков и люди ездят семьями, власти региона решили на пунктах эпидемического контроля ввести фиксированную цену для ПЦР-теста. В департаменте здравоохранения округа отмечают: "Введение постов эпидконтроля - это вынужденная мера, направленная на защиту жителей округа. Стоимость тестирования для пребывающих снижена максимально. Для тех, кто сдает ПЦР-тест по приезде, результат будет готов в течение суток". Сдать тест на посту эпидконтроля по той же цене может не только прилетевший в НАО, но и, например, местный житель, которому потребовался тест, чтобы предъявить на работе или в больнице. Во взрослой же городской поликлинике Нарьян-Мара этот анализ стоит 1400 рублей, а в местной частной клинике и вовсе 3500.

Кстати

Пункты эпидемического контроля есть не только в НАО. Например, в Пулково тоже можно сдать тест на коронавирус. Стоит эта услуга 1950 рублей. А в городских лабораториях это обойдется за 1400-1500 рублей. Результат обещают в течение трех дней. Срочный тест в Петербурге стоит 2000-2500 рублей, его можно получить на следующий день. А одна из петербургских лабораторий предлагает провести сверхбыстрый анализ. Но за 7900 рублей.