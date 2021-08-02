В Петербурге подростка задержали за изнасилование знакомого

В Петербурге 14-летний учащийся одной из городских коррекционных школ заподозрен в сексуальном насилии над своим 12-летним знакомым, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, надругательство произошло в парадной одного из домов на Васильевском острове. Подозреваемый завел туда жертву и произвел насильственные действия, полагают следователи.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Также выясняется, какая обстановка в семьях, где живут подростки.