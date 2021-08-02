В Петербурге семья отказалась уезжать из рухнувшей дачи в типовую квартиру

В Петербурге администрация Курортного района, городской комитет по охране памятников и прокуратура пытаются разобраться в непростых взаимоотношениях жильцов и собственника памятника деревянной архитектуры "Кривдина дача". Накануне у здания, которое находится в аварийном состоянии, рухнула башня и часть второго этажа.

"Кривдина дача" - это памятник федерального значения, построен деревянный дом в начале ХХ века в стиле модерн.

Правда, сейчас здание вызывает скорее жалость, нежели восхищение. На протяжении многих лет оно разрушается, собственник - коммерческая компания - ремонт не проводит.

Эта история могла бы остаться в плоскости спора городского комитета по охране памятников и собственника, но есть проблема: в этом доме живут люди.

Комнату в исторической даче семья получила более чем полвека назад, когда это здание относилось к пансионату "Сестрорецкому". Там селили сотрудников учреждения. Со временем семья осталась на даче одна, и шесть человек вместо одной комнаты заняли несколько.

Между тем пансионат прекратил свое существование, жильцы встали в очередь на улучшение жилищных условий, а в здание пришел инвестор - коммерческая компания. Этот инвестор через суд потребовал, чтобы жильцы вернулись в ту самую единственную комнату, которую им когда-то дали, а в перспективе и вовсе съехали.

Накануне дача частично обрушилась, но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Курортного района Александра Забайкина, жильцы отказались переезжать в квартиру, которую им предложил собственник.

Чиновник подчеркнул, что если жильцы все же покинут аварийную дачу, то они по-прежнему останутся в городской очереди на улучшение жилищных условий, смогут претендовать на предоставление субсидии или рассрочки.

Стоит отметить, что предложенная шестерым жильцам квартира - это однушка в Сестрорецке.