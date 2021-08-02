Военные ЗВО завершили тушение пожаров в Карелии

Экипаж вертолета Ми-8 Западного военного округа завершил оказание помощи Карелии в тушении лесных пожаров. Военнослужащие возвращаются в место постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Экипаж многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-5 с водосливным устройством за неделю произвел 266 сбросов воды общим объемом около 600 тонн. Работали команды ЗВО и на земле. Они также завершили свои операции. Всего в тушении пожаров были задействованы более ста военнослужащих и более 20 единиц техники Западного военного округа.

На сегодняшний день, в Карелии стабилизируется ситуация с природными пожарами. По данным Минприроды региона, зарегистрированы пять возгораний на площади 9,8 тысячи гектаров. Все они локализованы. С 30 июля не было ни одного нового пожара.