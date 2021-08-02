Новости

Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь 19:53
Кутузовском проспекте в Москве при падении с лесов погиб рабочий 19:52
Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры 19:44
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира 19:41
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР 19:37
Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму 19:37
АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году 19:35
Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах 19:32
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:28
Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку 19:24
Молебен паралимпийской сборной России прошел в Троице-Сергиевой лавре 19:03
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США 18:32
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении 18:20
YouTube без рекламы станет дешевле 18:18
В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция 18:14
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей 18:08
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря 17:22
Грецию охватили пожары из-за аномальной жары 17:12
Бастрыкин поручил передать в Москву дело воронежского участкового 16:49
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" 16:44
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 16:40
На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ 16:36
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 16:27
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 16:11
В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
02.08.2021 19:32
Рубрика: Происшествия

Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи со страшной находкой в поселке Липовка под Выборгом. Владелец дачи нашел на своем участке закопанную мумию в сапогах. Тело погибшего было обернуто полиэтиленом.

В Петербурге подростка задержали за изнасилование знакомого

Дачник сразу же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, убедившись, что речь действительно идет о трупе, передали данные следователям.

Как сообщает СК по Ленинградской области, личность погибшего пока устанавливается, но по предварительным данным, это может быть мужчина, который без вести пропал в 2012 году.

Сейчас на дачном участке работают следователи и судмедэксперты, выясняются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Сборная России завоевала 50 медалей после десяти дней Игр в Токио
В Госдуме назвали ахинеей в европейском стиле заявление Кулебы о Крыме
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России