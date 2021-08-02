Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело в связи со страшной находкой в поселке Липовка под Выборгом. Владелец дачи нашел на своем участке закопанную мумию в сапогах. Тело погибшего было обернуто полиэтиленом.

Дачник сразу же обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, убедившись, что речь действительно идет о трупе, передали данные следователям.

Как сообщает СК по Ленинградской области, личность погибшего пока устанавливается, но по предварительным данным, это может быть мужчина, который без вести пропал в 2012 году.

Сейчас на дачном участке работают следователи и судмедэксперты, выясняются все обстоятельства случившегося.