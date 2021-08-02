Аэропорт Симферополя в июле поставил месячный рекорд по трафику

Аэропорт в Симферополе за июль принял и отправил 1 216 143 человек, что на 40 процентов превышает показатели этого месяца в доковидном 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года, - уточнили в аэропорту. - При этом больше всего пассажиров новый терминал принял 31 июля, обслужив 44 385 человек.

Всего в июле воздушная гавань приняла 7 880 рейсов на прилет и вылет. Самые популярные маршруты в середине лета - Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

- Несмотря на открытие границ некоторых популярных иностранных курортов, пассажиропоток аэропорта Симферополь в июле продолжил расти, - констатировал генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. - По сравнению с июнем трафик вырос на 21 процент. Число обслуженных в течение одного месяца пассажиров стало рекордным за все время наблюдений. За семь месяцев 2021 года аэропорт уже обслужил 3,75 миллиона человек и впереди нас ждет август - традиционно самый интенсивный по трафику месяц в году.

Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2021 года аэропорт Симферополь принял и отправил 2,536 миллиона пассажиров, что в три раза выше прошлогоднего аналогичного показателя и на 30 процентов - 2019 года.