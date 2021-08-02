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02.08.2021 13:54
Рубрика: Происшествия

Число погибших при пожаре на химкомбинате на Дону выросло до пяти

Текст: Елена Мелихова

Скончался еще один пострадавший в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области. Таким образом число жертв пожара на производстве достигло пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Каменска-Шахтинского.

На химкомбинате в Ростовской области пострадали семь человек

Напомним, трагедия произошла в пятницу 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский". В цехе формования произошло воспламенение изделий.

Пожар удалось быстро потушить, однако в результате семь сотрудников пострадали, получив серьезные химические ожоги. Все они были экстренно госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы. Медики продолжают борьбу за жизнь двух пострадавших.

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