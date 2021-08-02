Число погибших при пожаре на химкомбинате на Дону выросло до пяти

Скончался еще один пострадавший в результате ЧП на комбинате "Каменский" в Ростовской области. Таким образом число жертв пожара на производстве достигло пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Каменска-Шахтинского.

Напомним, трагедия произошла в пятницу 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский". В цехе формования произошло воспламенение изделий.

Пожар удалось быстро потушить, однако в результате семь сотрудников пострадали, получив серьезные химические ожоги. Все они были экстренно госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы. Медики продолжают борьбу за жизнь двух пострадавших.