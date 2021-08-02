Гендиректор строительной фирмы украл 12 миллионов у Минобороны РФ

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту хищения у Министерства обороны России 12 миллионов рублей, выделенных, в том числе, на строительство военных объектов.

В 2019 году глава местной строительной компании вместе с подельниками украли более 6,3 миллиона рублей у "Объединенного стратегического командования Южного военного округа", сообщило РИА Новости. Через год этот же гендиректор вместе с бухгалтером и еще несколькими неустановленными лицами, используя реквизиты компании "Югспецстрой", изготовили и сбыли как минимум три поддельных распоряжения на более чем 5,4 миллиона рублей.

Теперь ему инкриминируют сразу две статьи УК РФ - мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Бухгалтеру также вменяют вторую статью. Сейчас они оба заключены под стражу, где пробудут до 21 сентября. На работе и в домах подозреваемых прошло 25 обысков. Подробности пока не сообщаются, но в правоохранительных органах уже заявили, что среди изъятых бумаг и ценностей найдены те, которые имеют важное значение для дальнейшего расследования.