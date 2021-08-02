Как пройдет заключительная летняя смена в черноморских детских лагерях

Новости

Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь 19:53
Кутузовском проспекте в Москве при падении с лесов погиб рабочий 19:52
Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры 19:44
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира 19:41
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР 19:37
Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму 19:37
АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году 19:35
Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах 19:32
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:28
Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку 19:24
Молебен паралимпийской сборной России прошел в Троице-Сергиевой лавре 19:03
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США 18:32
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении 18:20
YouTube без рекламы станет дешевле 18:18
В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция 18:14
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей 18:08
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря 17:22
Грецию охватили пожары из-за аномальной жары 17:12
Бастрыкин поручил передать в Москву дело воронежского участкового 16:49
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" 16:44
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 16:40
На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ 16:36
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 16:27
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 16:11
В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
02.08.2021 19:45
Рубрика: Общество

Как пройдет заключительная летняя смена в черноморских детских лагерях

Текст: Ирина Белова (Кубань) , Юлия Суконкина (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Уже почти не осталось путевок в детские лагеря на Черном море, где начинаются заключительные летние смены. И все же у родителей есть надежда на их покупку. Корреспонденты "РГ" выяснили, во сколько обойдутся детские каникулы под солнцем и как мамы и папы смогут сэкономить на путевках.
В летних лагерях приготовили детям интересные культурные программы, но самая большая радость для них - море. Фото: Владимир Аносов В летних лагерях приготовили детям интересные культурные программы, но самая большая радость для них - море. Фото: Владимир Аносов
В летних лагерях приготовили детям интересные культурные программы, но самая большая радость для них - море. Фото: Владимир Аносов

Лишний билетик есть?

Практически не осталось свободных мест на август и сентябрь в популярных детских лагерях Кубани. Например, в круглогодичных всероссийских детских центрах "Орленок" и "Смена" коммерческие путевки раскупили с начала года, если не раньше. А еще в сентябре там примут ребят - участников спортивных состязаний школьников, так что все забронировано. Но в попасть в "Орленок" еще шанс есть, если купить путевку в один из десяти лагерей этого всероссийского центра - "Комсомольский". С частными детскими местами отдыха проще. В лагерях "Дружба" и "Телешко", например, свободные места пока есть.

Фото: Сергей Куксин
В Минтруде рассказали, как семьям с детьми получить новые выплаты

В крымских детских лагерях на август, как рассказали "РГ", путевок уже нет. Сказался отложенный спрос - в прошлом году популярные места отдыха из-за пандемии могли принимать лишь 50 процентов школьников, и только из своего региона. Сегодня лагеря принимают больше, поэтому такой аншлаг.

Сколько стоит море?

Некоторые родители получили возможность сэкономить. Для тех, кто купил путевки в детские лагеря до 25 мая, предусмотрен туристический кешбэк (возврат до 50 процентов от стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей) из федерального бюджета. Также можно рассчитывать на региональную поддержку.

Несмотря на ковидные ограничения, школьников ждет насыщенный отдых

Как уточнили "РГ" в пресс-службе министерства труда и социального развития Кубани, за путевку на ребенка в санаторно-курортные организации можно получить компенсацию из краевого бюджета для льготных категорий вплоть до 100 процентов. Путевки в кубанский "Орленок" для 80 процентов детей бесплатные, остальные 20 процентов коммерческие - 21 день под солнцем обойдется в 50 - 69 тысяч рублей. В лагере "Смена" путевка стоит столько же. Что касается частных детских лагерей, то цены в них зависят от бытовых условий и различных программ. Наибольшей популярностью, конечно же, пользуется отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. Например, смена в летнем лагере "Криница" в комфортном четырехместном номере обойдется в 55,6 тысячи рублей.

В подведомственных Минобразования Республики Крым трех детских учреждения дети отдохнут бесплатно. В первую очередь это сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Примут таких школьников и частные лагеря. За бюджетный счет закуплено 2230 путевок.

Фото: Nadezhda1906 / iStock
Родители стали нанимать "перелетных нянь" для турпоездок

Признанный центр детского отдыха в Крыму - западный берег полуострова. Именно здесь (Евпатория, Саки, поселки Песчаное и Заозерное) расположены лагеря и молодежные оздоровительные центры нового поколения. Стоимость путевки на 21 день варьируется от 68 до 76 тысяч рублей. Есть и более бюджетные варианты в Судаке, Феодосии: от 31 до 64 тысяч рублей. В "Артеке" 95 процентов путевок дети получают бесплатно как поощрение за хорошую учебу, победы в олимпиадах, конкурсах. Остальные пять процентов путевок пускают в свободную продажу - летняя смена обходится памам и мамам в 90 тысяч рублей.

Чем смена запомнится?

Школьники явно скучать не будут. В детских лагерях приготовили интересные образовательные и культурные программы. В кубанских детских центрах они на любой вкус - от танцев и спорта до занятий, которые вполне могут вылиться в профессию будущего. Например, в "Смене" совместно с опытными сыщиками из Следственного комитета проходит программа "Юный следователь". Дети постигают тайны расследования и учатся работать с уликами.

Детские лагеря южного берега Крыма всегда отличались комфортом и развитой спортивной структурой, обучающими программами (например, "Финансовый гений"), летними тематическими сменами с изучением иностранных языков. К тому же все разработано с учетом расположения детских лагерей, включая активный, приключенческий, культурно-развлекательный, пляжный отдых. Например, занятия верховой ездой, обучение ориентированию на местности, технике туризма, езде на горных велосипедах, игре в пейнтбол, походы.

Особые условия в "Артеке". В легендарном лагере каждый день расписан - познавательные программы, фестивали, чемпионаты по спорту, встречи с известными людьми. Центральное событие этой смены - Праздник дружбы "Аллея национальностей", который пройдет 8 августа. Представители делегаций разных стран познакомят школьников с культурой, обычаями, национальными играми, героями своих народов. А специальный проект "Дипломатический разговор" расскажет об основах дипломатического этикета.

А как у вас?

В Петербурге продолжительность заключительной смены стандартная - 21 день. Весной думали сократить период пребывания детей в лагере до двух недель, но потом от этой идеи отказались. Правда, определенные изменения все же есть. В частности, загрузка в лагере составляет 75 процентов. Контакты с внешним миром ограничены. Несмотря на ужесточения, места в лагеря были разобраны еще весной. Дело в том, что в Петербурге работающим родителям Смольный возмещает 60 процентов от стоимости путевки. В этом году компенсация составила 20 тысяч рублей. Чтобы получить эту скидку, родители должны были оформить специальный сертификат.

В Алтайском крае в августе будут работать 18 летних загородных лагерей. Это заметно меньше, чем в первую и вторую смены. По данным регионального министерства образования и науки, на третью смену продано всего 924 путевки. Сказалась сложная эпидобстановка и рост заболеваемости. К тому же возможность оплатить поездку в лагерь есть не у всех семей. Ведь минимальная стоимость одной путевки - 19,6 тысячи рублей, и региональную компенсацию 6,3 тысячи рублей можно получить только за одну поездку за сезон. А вот в Пензе впервые за много лет вообще пустуют домики в загородных лагерях. Как сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, более тысячи путевок были не востребованы на последние смены в августе.

Подготовили Татьяна Кузнецова, Наталья Саванкова, Вера Черенева

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край СЗФО Санкт-Петербург СФО Алтайский край ПФО Пензенская область Пенза Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Сборная России завоевала 50 медалей после десяти дней Игр в Токио
В Госдуме назвали ахинеей в европейском стиле заявление Кулебы о Крыме
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел