Как пройдет заключительная летняя смена в черноморских детских лагерях

Уже почти не осталось путевок в детские лагеря на Черном море, где начинаются заключительные летние смены. И все же у родителей есть надежда на их покупку. Корреспонденты "РГ" выяснили, во сколько обойдутся детские каникулы под солнцем и как мамы и папы смогут сэкономить на путевках.

Лишний билетик есть?

Практически не осталось свободных мест на август и сентябрь в популярных детских лагерях Кубани. Например, в круглогодичных всероссийских детских центрах "Орленок" и "Смена" коммерческие путевки раскупили с начала года, если не раньше. А еще в сентябре там примут ребят - участников спортивных состязаний школьников, так что все забронировано. Но в попасть в "Орленок" еще шанс есть, если купить путевку в один из десяти лагерей этого всероссийского центра - "Комсомольский". С частными детскими местами отдыха проще. В лагерях "Дружба" и "Телешко", например, свободные места пока есть.

В крымских детских лагерях на август, как рассказали "РГ", путевок уже нет. Сказался отложенный спрос - в прошлом году популярные места отдыха из-за пандемии могли принимать лишь 50 процентов школьников, и только из своего региона. Сегодня лагеря принимают больше, поэтому такой аншлаг.

Сколько стоит море?

Некоторые родители получили возможность сэкономить. Для тех, кто купил путевки в детские лагеря до 25 мая, предусмотрен туристический кешбэк (возврат до 50 процентов от стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей) из федерального бюджета. Также можно рассчитывать на региональную поддержку.

Несмотря на ковидные ограничения, школьников ждет насыщенный отдых

Как уточнили "РГ" в пресс-службе министерства труда и социального развития Кубани, за путевку на ребенка в санаторно-курортные организации можно получить компенсацию из краевого бюджета для льготных категорий вплоть до 100 процентов. Путевки в кубанский "Орленок" для 80 процентов детей бесплатные, остальные 20 процентов коммерческие - 21 день под солнцем обойдется в 50 - 69 тысяч рублей. В лагере "Смена" путевка стоит столько же. Что касается частных детских лагерей, то цены в них зависят от бытовых условий и различных программ. Наибольшей популярностью, конечно же, пользуется отдых в Сочи, Анапе и Геленджике. Например, смена в летнем лагере "Криница" в комфортном четырехместном номере обойдется в 55,6 тысячи рублей.

В подведомственных Минобразования Республики Крым трех детских учреждения дети отдохнут бесплатно. В первую очередь это сироты, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Примут таких школьников и частные лагеря. За бюджетный счет закуплено 2230 путевок.

Признанный центр детского отдыха в Крыму - западный берег полуострова. Именно здесь (Евпатория, Саки, поселки Песчаное и Заозерное) расположены лагеря и молодежные оздоровительные центры нового поколения. Стоимость путевки на 21 день варьируется от 68 до 76 тысяч рублей. Есть и более бюджетные варианты в Судаке, Феодосии: от 31 до 64 тысяч рублей. В "Артеке" 95 процентов путевок дети получают бесплатно как поощрение за хорошую учебу, победы в олимпиадах, конкурсах. Остальные пять процентов путевок пускают в свободную продажу - летняя смена обходится памам и мамам в 90 тысяч рублей.

Чем смена запомнится?

Школьники явно скучать не будут. В детских лагерях приготовили интересные образовательные и культурные программы. В кубанских детских центрах они на любой вкус - от танцев и спорта до занятий, которые вполне могут вылиться в профессию будущего. Например, в "Смене" совместно с опытными сыщиками из Следственного комитета проходит программа "Юный следователь". Дети постигают тайны расследования и учатся работать с уликами.

Детские лагеря южного берега Крыма всегда отличались комфортом и развитой спортивной структурой, обучающими программами (например, "Финансовый гений"), летними тематическими сменами с изучением иностранных языков. К тому же все разработано с учетом расположения детских лагерей, включая активный, приключенческий, культурно-развлекательный, пляжный отдых. Например, занятия верховой ездой, обучение ориентированию на местности, технике туризма, езде на горных велосипедах, игре в пейнтбол, походы.

Особые условия в "Артеке". В легендарном лагере каждый день расписан - познавательные программы, фестивали, чемпионаты по спорту, встречи с известными людьми. Центральное событие этой смены - Праздник дружбы "Аллея национальностей", который пройдет 8 августа. Представители делегаций разных стран познакомят школьников с культурой, обычаями, национальными играми, героями своих народов. А специальный проект "Дипломатический разговор" расскажет об основах дипломатического этикета.

А как у вас?

В Петербурге продолжительность заключительной смены стандартная - 21 день. Весной думали сократить период пребывания детей в лагере до двух недель, но потом от этой идеи отказались. Правда, определенные изменения все же есть. В частности, загрузка в лагере составляет 75 процентов. Контакты с внешним миром ограничены. Несмотря на ужесточения, места в лагеря были разобраны еще весной. Дело в том, что в Петербурге работающим родителям Смольный возмещает 60 процентов от стоимости путевки. В этом году компенсация составила 20 тысяч рублей. Чтобы получить эту скидку, родители должны были оформить специальный сертификат.

В Алтайском крае в августе будут работать 18 летних загородных лагерей. Это заметно меньше, чем в первую и вторую смены. По данным регионального министерства образования и науки, на третью смену продано всего 924 путевки. Сказалась сложная эпидобстановка и рост заболеваемости. К тому же возможность оплатить поездку в лагерь есть не у всех семей. Ведь минимальная стоимость одной путевки - 19,6 тысячи рублей, и региональную компенсацию 6,3 тысячи рублей можно получить только за одну поездку за сезон. А вот в Пензе впервые за много лет вообще пустуют домики в загородных лагерях. Как сообщили в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, более тысячи путевок были не востребованы на последние смены в августе.

Подготовили Татьяна Кузнецова, Наталья Саванкова, Вера Черенева