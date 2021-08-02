На Дону из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Причиной стала жара до 41 градуса, которая будет держатся в ближайшие дни. Сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Так, по данным Росгидромета ожидается увеличение температуры 2 и 3 августа. Из-за этого местами сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса в северо-западных и северо-восточных районах области.

Спасатели отмечают, под угрозой Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Белокалитвинский, Советский и Боковский районы. Жителей призывают к осторожности при обращении с огнем.