На Дону возбудили дело после гибели семи человек на химпроизводстве

В Ростовской области после гибели семи рабочих после пожара на химпроизводстве возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, ЧП произошло в Каменске-Шахтинском на ФПК "Комбинат "Каменский". В результат воспламенения в цехе формования семь человек получили серьезные химические ожоги. Все они были госпитализированы со 100-процентным поражением тела.

По последним данным, все семеро пострадавших скончались.

Правоохранителям предстоит разобраться в причинах чрезвычайного происшествия на производстве. Назначено проведение ряда экспертиз.