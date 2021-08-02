На рынке в Ростове произошла массовая драка с участием 100 человек

Новости

Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей 13:59
Гроза и сильный ветер идут на Москву 13:43
"Газпром" не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газа 13:42
В МЧС зафиксировали снижение природных пожаров на территории России 13:40
Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа 13:36
В Минпромторге исключили риск дефицита продуктов в магазинах 13:29
Глава СВР оценил работу группы Bellingcat 13:23
Владелец хосписа в Красногорске получил 6,5 лет колонии 13:10
Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию 13:10
МИД оценил заявление адмирала США о "провокациях" России в Черном море 13:09
Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады 13:07
В паспортах нового образца не будет графы "национальность" 13:04
Петербург попал в сотню лучших студенческих городов мира 13:04
Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ по пляжному волейболу 12:57
Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса 12:45
ЦБ: Банки и МФО должны получать согласие заемщика на обработку персданных 12:41
В Минске откроется выставка "Облако сюрреализма" 12:36
В Москве парковки станут местами для отдыха 12:36
Хуснуллин: Регистрация недвижимости должна занимать один день 12:30
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой 12:29
Россияне могут сэкономить до 40% на билетах на поезда 12:09
Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии 12:09
В России упростят процедуру получения госуслуг 12:06
Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича 12:06
Эксперт рассказала, какие меры из-за ковида введены на зарубежных курортах 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 13:18
Рубрика: Происшествия

На рынке в Ростове произошла массовая драка с участием 100 человек

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В массовой драке на овощной ярмарке в Ростове-на-Дону приняли участие по меньшей мере сто человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Региональная корпорация развития", которая является учредителем оператора рынка.

В Петербурге у гостиницы произошла массовая драка

Причиной потасовки стало то, что одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников.

Инцидент произошел около трех часов ночи на овощной ярмарке, которая расположена на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. При этом охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт. Пришлось задействовать полицию и Росгвардию.

Сейчас ярмарка работает уже в обычном режиме. Стоит напомнить, что торговля на территории старого аэропорта в Ростове была организована после того, как по решению суда была прекращена деятельность рынков в Аксайском районе области. Причиной стал арест бывшего главы района, который подозревается в организации преступного сообщества, злоупотреблении должностных полномочий и мошенничестве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России