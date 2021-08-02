На рынке в Ростове произошла массовая драка с участием 100 человек

В массовой драке на овощной ярмарке в Ростове-на-Дону приняли участие по меньшей мере сто человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Региональная корпорация развития", которая является учредителем оператора рынка.

Причиной потасовки стало то, что одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников.

Инцидент произошел около трех часов ночи на овощной ярмарке, которая расположена на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону. При этом охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт. Пришлось задействовать полицию и Росгвардию.

Сейчас ярмарка работает уже в обычном режиме. Стоит напомнить, что торговля на территории старого аэропорта в Ростове была организована после того, как по решению суда была прекращена деятельность рынков в Аксайском районе области. Причиной стал арест бывшего главы района, который подозревается в организации преступного сообщества, злоупотреблении должностных полномочий и мошенничестве.