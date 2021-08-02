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Рубрика: Власть

Перед учениями в Волгограде индийских военных привили вакциной "Спутник V"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудбой начались совместные российско-индийские учения сухопутных войск "Индра-2021". Прибывшие в аэропорт "Гумрак" 250 индийских военнослужащих были заранее привиты российской вакциной "Спутник V".

Фото: Минобороны РФ
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- Сохранение здоровья военнослужащих - это наша приоритетная задача. Все участники учений из Индии и России прошли вакцинацию. Мы будем проводить мониторинг обстановки, сдавать анализы на ПЦР тесты и не допустим, что бы учения привели к вспышке заболеваний, - сообщил заместитель командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО, генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян.

Из аэропорта индийские военнослужащие отправились в полевой лагерь на полигоне Прудбой. Там военные двух стран отработают тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Особое внимание уделяется обнаружению и ликвидации взрывных устройств, а также ведению радиационной, химической и биологической разведки.

В маневрах задействуют более 100 единиц военной техники, в том числе БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня "Град". Активно будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Для поддержки наземных групп привлечена штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Для повышения эффективности на полигоне изготовлено порядка 300 различных мишеней, из которых свыше 100 подвижных имитаторов автомобильной и бронированной техники. Завершатся маневры 13 августа.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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