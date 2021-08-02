Под Астраханью иранский сухогруз сел на мель

В акватории Волго-Каспийского морского канала сел на мель иранский сухогруз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление регионального МЧС.

Информация о посадке на мель сухогруза, следовавшего по маршруту Порт Астрахань - Порт Амирабад, поступила 2 августа в 16.15. Это произошло на 155,5 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Как уточнили в ведомстве, на борту находится 12 членов экипажа. "Запас продовольствия имеется, груз отсутствует, водотечности корпуса и загрязнения акватории нет", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Из-за произошедшего движение судов по каналу не перекрыто. В настоящее время судовладельцы прорабатывают вопрос о снятии судна с мели.