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02.08.2021 18:20
Рубрика: Происшествия

Под Астраханью иранский сухогруз сел на мель

Текст: Елена Мелихова

В акватории Волго-Каспийского морского канала сел на мель иранский сухогруз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление регионального МЧС.

Под Астраханью сел на мель следовавший в Иран сухогруз

Информация о посадке на мель сухогруза, следовавшего по маршруту Порт Астрахань - Порт Амирабад, поступила 2 августа в 16.15. Это произошло на 155,5 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Как уточнили в ведомстве, на борту находится 12 членов экипажа. "Запас продовольствия имеется, груз отсутствует, водотечности корпуса и загрязнения акватории нет", - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Из-за произошедшего движение судов по каналу не перекрыто. В настоящее время судовладельцы прорабатывают вопрос о снятии судна с мели.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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