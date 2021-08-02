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02.08.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Пресную воду для Крыма нашли под Азовским морем

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Поисковое бурение в акватории Азовского моря, где третий месяц продолжаются работы, дало свои результаты: на глубине около ста метров добыта первая вода, которая отправлена на исследования. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе визита на полуостров.
Бештерек-Зуйский водозабор вскоре будет ежесуточно подавать в Симферополь 22 тысячи кубометров воды. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Бештерек-Зуйский водозабор вскоре будет ежесуточно подавать в Симферополь 22 тысячи кубометров воды. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Бештерек-Зуйский водозабор вскоре будет ежесуточно подавать в Симферополь 22 тысячи кубометров воды. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Однако какого эта вода качества, каковы ее запасы, можно будет говорить после проведения анализов и бурения нескольких дополнительных скважин. Эту работу планируется завершить к концу сентября.

Фото: РИА Новости
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Как уточнили в "Росгеологии", детальные сейсморазведочные и электроразведочные исследования в акватории Азовского моря стартовали в апреле. И анализ полученных геофизических данных определил точку бурения первой поисковой скважины. В середине июля компания приступила к поисковому бурению.

- Первая поисковая скважина пробурена из подземного пласта на глубине около ста метров под дном моря, - рассказал генеральный директор - председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. - Компания продолжит работу для определения качества и объемов выявленных запасов подземных вод. Для этого пробурим дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега.

Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря принято по рекомендации геологов и палеоэкологов. Миллионы лет назад на месте Азовского моря проходили русла больших рек - палео-Дона и палео-Кубани, под дном которых, по словам ученых, находились подземные русла, которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод.

Качать воду из недр предполагается с использованием той же технологии, что применяется для добычи нефти и газа. Если значительные запасы (а они, еще по данным исследований во времена СССР, могут достигать ста миллиардов кубометров) подтвердятся, то с помощью системы насосных станций до двух миллионов кубометров воды в сутки можно будет перекачивать на запад, в Северо-Крымский канал, фактически используя его в реверсном режиме.

Тем не менее уже сейчас можно сказать, что на ближайшие два года Крым забудет о проблемах, связанных с засухой, заявил вице-премьер, напомнив, что за достаточно короткий промежуток времени в республике получен дополнительный приток питьевой воды из подземных горизонтов объемом 110 тысяч кубометров в сутки.

Другим важным источником улучшения водоснабжения Крыма должна стать экономия за счет сокращения потерь в трубопроводных сетях, большая часть из которых сегодня изношена на 70 и более процентов. Кроме того, на полуострове в стадии активного строительства сейчас находятся 14 новых объектов водоснабжения.

В ближайшие месяц-два эти объекты будут закончены, подчеркнул Марат Хуснуллин.

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