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02.08.2021 08:00

"Россети Юг" сократила дебиторскую задолженность контрагентов

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
За первое полугодие текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 10,3 процента (1,3 миллиарда рублей) и на начало июля составила 11,5 миллиардов рублей. Основная часть долга - 62 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Энергетики получили в I полугодии 1,3 миллиарда рублей чистой прибыли

С начала текущего года задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 886 миллионов рублей (15 процентов) и на 1 июля составила 5 миллиардов рублей. В Ростовской области сумма долга снизились на 689 миллионов рублей (22процента), до 2,5 миллиардов рублей. Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго", а также завершение процедуры банкротства ООО "Донреко".

"Вопрос взыскания дебиторской задолженности крайне актуален с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, технологическое присоединение направляются в первую очередь на модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры, внедрение современных технологий", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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