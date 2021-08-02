"Россети Юг" сократила дебиторскую задолженность контрагентов

За первое полугодие текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 10,3 процента (1,3 миллиарда рублей) и на начало июля составила 11,5 миллиардов рублей. Основная часть долга - 62 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах в зоне ответственности "Россети Юг" - в Волгоградской и Ростовской областях.

С начала текущего года задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 886 миллионов рублей (15 процентов) и на 1 июля составила 5 миллиардов рублей. В Ростовской области сумма долга снизились на 689 миллионов рублей (22процента), до 2,5 миллиардов рублей. Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго", а также завершение процедуры банкротства ООО "Донреко".

"Вопрос взыскания дебиторской задолженности крайне актуален с точки зрения обеспечения надежного электроснабжения потребителей, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, технологическое присоединение направляются в первую очередь на модернизацию и ремонт электросетевой инфраструктуры, внедрение современных технологий", - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.