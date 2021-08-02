СК завершил дело директора заповедника и его сына

О завершении расследования редкого уголовного дела объявил Следственный комитет. Еще ни разу у нас в стране не судили директора заповедника за то, что памятник природы сильно пострадал от пожара. На скамью подсудимых сядут директор одного из самых известных в стране заповедников и его сын. Прокуратура с собранными доказательствами согласилась.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, директора государственного заповедника "Утриш" обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения и халатности. Его сыну предъявлено обвинение в мошенничестве.

Напомним, в прошлом году в Краснодарском крае на территории муниципального образования, где расположен заповедник, был установлен особый противопожарный режим. А с 10 августа 2020 года непосредственно на территории заповедника был установлен самый высокой уровень пожарной опасности - V.

По версии следствия, в период высокой пожароопасности директор халатно отнесся к своим обязанностям и не принял мер для ограничения посещения заповедника туристами. Руководитель не обеспечил патрулирование территории заповедника, не усилил посты в самых посещаемых местах. Он, наоборот, как значится в документах следствия, "определил инспекторам охраны территории учреждения обязанность обеспечивать деятельность коммерческого экскурсионного маршрута "Экскурсия по береговой линии заповедника", освободив их от выполнения прямых обязанностей патрулирования территории в закрепленном обходе". В СК обвинили директора в том, что он лишил государственных инспекторов возможности проводить патрулирование и выявлять нарушения противопожарных правил.

СК обвинил директора в том, что он лишил инспекторов возможности патрулировать территорию

Итог плачевен. 24 августа из-за неосторожного обращения с огнем на территории государственного природного заповедника "Утриш" вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади более 126 гектаров. Следователи так и записали - "произошла массовая гибель флоры". Пожар удалось потушить с трудом только через два дня. Ущерб экосистеме и лесному фонду (плюс понесенные расходы на тушение лесного пожара) превысил 988 миллионов рублей.

Также выяснилось, что еще в 2018 году директор принял на работу своего сына одновременно водителем и госинспектором отдела охраны территории заповедника. По совместительству. Инспектором тот ни дня не работал. Но получал из бюджета заповедника зарплату. Вышло больше 190 тысяч рублей.