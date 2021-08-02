Суд разрешил выделять детскую долю даже в недостроенных домах

Волгоградский областной суд сделал специальное разъяснение: если в строительство какого-то дома вложены средства материнского капитала, то определить детские доли можно еще до ввода его в эксплуатацию.

Региональный суд выпустил подробные разъяснения, как делить недвижимость, на покупку которой были направлены средства материнского капитала. Поскольку законы для всей страны едины, обзор областного суда содержит полезную информацию для юристов, родителей и детей, где бы они ни жили от Москвы до самых до окраин.

Когда родители вкладывают материнский капитал в жилье, они обязаны оформить долю в квартире на ребенка. Если средства материнского капитала используются для частично досрочного погашения долга по ипотеке, оформление детских долей откладывается до того момента, как кредит будет погашен полностью. А если точнее, это необходимо сделать в течение 6 месяцев с момента полной выплаты кредита.

Также материнский капитал можно направить на строительство или реконструкцию своего дома на личном земельном участке.

"Если объект недвижимости, приобретенный с использованием средств материнского капитала, не достроен и не введен в эксплуатацию, то это обстоятельство не является препятствием для определения долей детей на такое недвижимое имущество", - объяснил Волгоградский областной суд.

Если при покупке жилья использован маткапитал, на ребенка должна быть оформлена доля в доме

К сожалению, нередко бывает, что люди разводятся, даже не успев построить дом, и начинают делить имущество. В том числе недостроенное. Как бы родители ни разругались, они обязаны помнить о своем долге перед ребенком. В том числе - долге по использованию материнского капитала.

"Имея специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними, - подчеркнул Волгоградский областной суд. - Исходя из указанных норм права, дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала".