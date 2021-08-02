В Госдуме назвали ахинеей в европейском стиле заявление Кулебы о Крыме

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал ахинеей заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего России "камнями с неба" из-за Крыма.

- Кулебе нравится слушать самого себя и неважно, о чем идет речь - о реальных вещах или об ахинее, - сказал депутат RT. - Выражение "камни с неба" Кулеба использовал для красного словца. Главное - выступление с апломбом перед мировой аудиторией, все остальное вторично. Во всем идет европейский подход и даже воспоминания о том, как Франция свои провинции возвращала.

Бальбек напомнил Кулебе о демократическом волеизъявлении крымчан при возвращении полуострова в РФ в 2014 году. И здесь совершенно неуместны исторические параллели с Францией, которая вернула себе регион Эльзас, потерянный в результате франко-прусской войны в 1871 году. В Крыму в 2014 году никакие военные действия не велись, а крымчане десятилетиями мечтали о присоединении к России.