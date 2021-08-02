В Крыму на владельца сети АЗС завели дело за смертельное ДТП

В Крыму следственный отдел Сакского ОМВД возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570, по вине которого в минувшую субботу произошло резонансное ДТП на трассе Симферополь - Евпатория. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Дело завели по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии првоохранителей, нарушение со стороны водителя Lexus LX 570 заключалось в движении по обочине дороги, которое запрещено пунктом 9.9 ПДД.

- Двигаясь по правой обочине автодороги, водитель Lexus LX 570 допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, поворачивавшим налево на грунтовую дорогу, - уточнили в полиции. - В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Toyota Camry - 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которых доставили в больницу. Позже женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений.

Известно, что за рулем Lexus ехал владелец одной из крупнейших сетей АЗС на полуострове. Но виновным он себя не считает, утверждая, что Toyota при повороте пересекла двойную сплошную. Правда, на видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, что иномарка поворачивает на проселочную дорогу через прерывистую линию. Водитель еще одного автомобиля, двигавшегося по встречной асфальтовой полосе, пропустил Toyota, а вот Lexus протаранил ее в правый бок.

- В рамках возбужденного уголовного дела назначены несколько экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, - рассказали в пресс-службе МВД. - Расследование дела взяло на контроль руководство Следственного управления МВД по Республике Крым.