В России выявлено 23 508 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека.
Распределение по субъектам такое
- - Москва - 3330
- - Санкт-Петербург - 1914
- - Московская область - 1596
- - Нижегородская область - 541
- - Свердловская область - 527
- - Воронежская область - 483
- - Красноярский край - 472
- - Пермский край - 466
- - Самарская область - 466
- - Ростовская область - 438
- - Иркутская область - 398
- - Омская область - 387
- - Республика Крым - 373
- - Челябинская область - 345
- - Оренбургская область - 342
- - Волгоградская область - 321
- - Ставропольский край - 317
- - Хабаровский край - 312
- - Забайкальский край - 293
- - Астраханская область - 286
- - Тюменская область - 285
- - Республика Коми - 275
- - Алтайский край - 274
- - Ульяновская область - 265
- - Краснодарский край - 263
- - Республика Башкортостан - 260
- - Приморский край - 257
- - Саратовская область - 255
- - Тверская область - 254
- - Брянская область - 251
- - Липецкая область - 241
- - Мурманская область - 237
- - Ленинградская область - 235
- - Пензенская область - 230
- - Вологодская область - 226
- - Архангельская область - 221
- - Калининградская область - 205
- - Владимирская область - 205
- - Кемеровская область - 205
- - Республика Дагестан - 200
- - Ярославская область - 197
- - Ханты-Мансийский автономный округ - 197
- - Новосибирская область - 195
- - Курская область - 190
- - Республика Бурятия - 185
- - Республика Хакасия - 175
- - Удмуртская Республика - 170
- - Севастополь - 166
- - Республика Тыва - 162
- - Смоленская область - 158
- - Республика Карелия - 157
- - Республика Саха (Якутия) - 155
- - Новгородская область - 145
- - Амурская область - 138
- - Белгородская область - 138
- - Костромская область - 137
- - Тульская область - 136
- - Калужская область - 135
- - Ямало-Ненецкий автономный округ - 131
- - Курганская область - 129
- - Кировская область - 124
- - Рязанская область - 123
- - Чеченская Республика - 122
- - Ивановская область - 118
- - Республика Калмыкия - 117
- - Томская область - 117
- - Псковская область - 116
- - Сахалинская область - 111
- - Тамбовская область - 92
- - Кабардино-Балкарская Республика - 88
- - Орловская область - 81
- - Республика Чувашия - 70
- - Республика Мордовия - 69
- - Республика Северная Осетия-Алания - 61
- - Республика Марий Эл - 60
- - Карачаево-Черкесская Республика - 58
- - Камчатский край - 54
- - Республика Адыгея - 54
- - Республика Ингушетия - 53
- - Республика Татарстан - 50
- - Республика Алтай - 47
- - Еврейская автономная область - 39
- - Магаданская область - 25
- - Ненецкий автономный округ - 12
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.