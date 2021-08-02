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Рубрика: Общество

В России выявлено 23 508 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека.
Распределение по субъектам такое
  • - Москва - 3330
  • - Санкт-Петербург - 1914
  • - Московская область - 1596
  • - Нижегородская область - 541
  • - Свердловская область - 527
  • - Воронежская область - 483
  • - Красноярский край - 472
  • - Пермский край - 466
  • - Самарская область - 466
  • - Ростовская область - 438
  • - Иркутская область - 398
  • - Омская область - 387
  • - Республика Крым - 373
  • - Челябинская область - 345
  • - Оренбургская область - 342
  • - Волгоградская область - 321
  • - Ставропольский край - 317
  • - Хабаровский край - 312
  • - Забайкальский край - 293
  • - Астраханская область - 286
  • - Тюменская область - 285
  • - Республика Коми - 275
  • - Алтайский край - 274
  • - Ульяновская область - 265
  • - Краснодарский край - 263
  • - Республика Башкортостан - 260
  • - Приморский край - 257
  • - Саратовская область - 255
  • - Тверская область - 254
  • - Брянская область - 251
  • - Липецкая область - 241
  • - Мурманская область - 237
  • - Ленинградская область - 235
  • - Пензенская область - 230
  • - Вологодская область - 226
  • - Архангельская область - 221
  • - Калининградская область - 205
  • - Владимирская область - 205
  • - Кемеровская область - 205
  • - Республика Дагестан - 200
  • - Ярославская область - 197
  • - Ханты-Мансийский автономный округ - 197
  • - Новосибирская область - 195
  • - Курская область - 190
  • - Республика Бурятия - 185
  • - Республика Хакасия - 175
  • - Удмуртская Республика - 170
  • - Севастополь - 166
  • - Республика Тыва - 162
  • - Смоленская область - 158
  • - Республика Карелия - 157
  • - Республика Саха (Якутия) - 155
  • - Новгородская область - 145
  • - Амурская область - 138
  • - Белгородская область - 138
  • - Костромская область - 137
  • - Тульская область - 136
  • - Калужская область - 135
  • - Ямало-Ненецкий автономный округ - 131
  • - Курганская область - 129
  • - Кировская область - 124
  • - Рязанская область - 123
  • - Чеченская Республика - 122
  • - Ивановская область - 118
  • - Республика Калмыкия - 117
  • - Томская область - 117
  • - Псковская область - 116
  • - Сахалинская область - 111
  • - Тамбовская область - 92
  • - Кабардино-Балкарская Республика - 88
  • - Орловская область - 81
  • - Республика Чувашия - 70
  • - Республика Мордовия - 69
  • - Республика Северная Осетия-Алания - 61
  • - Республика Марий Эл - 60
  • - Карачаево-Черкесская Республика - 58
  • - Камчатский край - 54
  • - Республика Адыгея - 54
  • - Республика Ингушетия - 53
  • - Республика Татарстан - 50
  • - Республика Алтай - 47
  • - Еврейская автономная область - 39
  • - Магаданская область - 25
  • - Ненецкий автономный округ - 12

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.

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