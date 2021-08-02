В России выявлено 23 508 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека.

Распределение по субъектам такое - Москва - 3330

- Санкт-Петербург - 1914

- Московская область - 1596

- Нижегородская область - 541

- Свердловская область - 527

- Воронежская область - 483

- Красноярский край - 472

- Пермский край - 466

- Самарская область - 466

- Ростовская область - 438

- Иркутская область - 398

- Омская область - 387

- Республика Крым - 373

- Челябинская область - 345

- Оренбургская область - 342

- Волгоградская область - 321

- Ставропольский край - 317

- Хабаровский край - 312

- Забайкальский край - 293

- Астраханская область - 286

- Тюменская область - 285

- Республика Коми - 275

- Алтайский край - 274

- Ульяновская область - 265

- Краснодарский край - 263

- Республика Башкортостан - 260

- Приморский край - 257

- Саратовская область - 255

- Тверская область - 254

- Брянская область - 251

- Липецкая область - 241

- Мурманская область - 237

- Ленинградская область - 235

- Пензенская область - 230

- Вологодская область - 226

- Архангельская область - 221

- Калининградская область - 205

- Владимирская область - 205

- Кемеровская область - 205

- Республика Дагестан - 200

- Ярославская область - 197

- Ханты-Мансийский автономный округ - 197

- Новосибирская область - 195

- Курская область - 190

- Республика Бурятия - 185

- Республика Хакасия - 175

- Удмуртская Республика - 170

- Севастополь - 166

- Республика Тыва - 162

- Смоленская область - 158

- Республика Карелия - 157

- Республика Саха (Якутия) - 155

- Новгородская область - 145

- Амурская область - 138

- Белгородская область - 138

- Костромская область - 137

- Тульская область - 136

- Калужская область - 135

- Ямало-Ненецкий автономный округ - 131

- Курганская область - 129

- Кировская область - 124

- Рязанская область - 123

- Чеченская Республика - 122

- Ивановская область - 118

- Республика Калмыкия - 117

- Томская область - 117

- Псковская область - 116

- Сахалинская область - 111

- Тамбовская область - 92

- Кабардино-Балкарская Республика - 88

- Орловская область - 81

- Республика Чувашия - 70

- Республика Мордовия - 69

- Республика Северная Осетия-Алания - 61

- Республика Марий Эл - 60

- Карачаево-Черкесская Республика - 58

- Камчатский край - 54

- Республика Адыгея - 54

- Республика Ингушетия - 53

- Республика Татарстан - 50

- Республика Алтай - 47

- Еврейская автономная область - 39

- Магаданская область - 25

- Ненецкий автономный округ - 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.