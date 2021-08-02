В Севастополе трое детей отравились угарным газом

Следственный комитет начал проверку отравления троих маленьких детей угарным газом в частном доме в Севастополе.

Как рассказали в региональном СК, ЧП произошло на улице Полтавской. Родители заметили плохое самочувствие своих детей в возрасте 5, 7 и 9 лет. Троих мальчиков отвезли в больницу - медики диагностировали отравление угарным газом. Причиной стала неисправность газового котла.

- Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел не был введен в эксплуатацию, - отметили в пресс-службе ведомства.

Дети пока остаются в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи рекомендовали жителям вовремя проводить техобслуживание газового оборудования и вентиляции с привлечением специалистов.