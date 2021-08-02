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Рубрика: Общество

В "Ушаковке" впервые открыта именная аудитория ПАО "Совкомфлот"

Текст: Олег Сергеев
Ректор Государственного морского университета (ГМУ) имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев и президент ПАО "Новошип", управляющий директор "СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)" Алексей Хайдуков, недавно перерезали красную ленточку в новой, оснащенной современным оборудованием аудитории, предназначенной для обучения будущих судоводителей.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Надо отметить, что в университете есть именные аудитории, но вот компания-судовладелец с такой инициативой выступает впервые. Теперь фирменный логотип "Совкомфлота" будет украшать одну из аудиторий корпуса "ЮГ", в котором преподаватели и курсанты "Ушаковки" не так давно справили новоселье. Конечно, не только логотипом оснащено помещение, самое главное - это компьютерная техника с широкополосным доступом в интернет. По словам ректора ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, доктора технических наук, профессора Сергея Кондратьева, эти компьютеры уже подключены к университетской электронной образовательной среде, у них имеется доступ к специализированной библиотеке, возможность курсового и дипломного проектирования.

Фото: Олег Сергеев
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Особую атмосферу аудитории создают модели и фотографии суперсовременных судов, которые сегодня являются гордостью "Совкомфлота".

Открытие этой аудитории стало возможным в рамках соглашения о сотрудничестве, которое мировой лидер в области перевозок углеводородов группа компаний "Совкомфлот" и "Лидер отрасли" - Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова заключили 27 мая этого года. Сотрудничество касается множества направлений: от прохождения плавательной практики и трудоустройства выпускников до выполнения учеными университета научно-исследовательских работ, представляющих интересы "Совкомфлота".

Как отметил президент ПАО "Новошип", управляющий директор "СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)" Алексей Хайдуков, этот подарок университету только начало. В будущем планируется открытие еще нескольких подобных аудиторий. Компания заинтересована в квалифицированных кадрах, которые готовит "Ушаковка", а уровень этой подготовки во многом зависит от материально-технической базы вуза. Так что в подобном сотрудничестве одинаково заинтересованы и "Совкомфлот", и Государственный морской университет имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Тем временем

Ежегодно на судах "Совкомфлота" практику проходят около 120 курсантов "Ушаковки", а всего за время совместной работы около 3500 выпускников вуза были трудоустроены на суда компании, из них более 1500 - это командный состав.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова - поступай правильно

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