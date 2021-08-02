Что делать, если после прививки от COVID-19 уровень антител оказался низким

Новости

В Калифорнии 4 человека погибли при крушении вертолета 04:43
Ульянов: Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся после инаугурации 04:24
Больше половины жителей Якутии привились от COVID-19 04:15
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу 04:11
Хакеры замедлили процесс вакцинации от COVID-19 в итальянском Лацио 03:38
Инфекционист: Вакцинация может защитить от постковидного синдрома 03:35
Собянин рассказал о влиянии отсутствия мигрантов на инфляцию 03:15
Трамп обнародует новые доказательства нарушений на выборах в США 02:25
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа 01:40
Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников 01:35
Главный инфекционист США: Ситуация с COVID-19 будет ухудшаться 00:52
Почти 600 человек задержали в Берлине на акциях против COVID-ограничений 00:33
Онлайн-репетиторство в Германии стало прибыльным бизнесом во время пандемии 01.08.2021
В Иванове полицейская машина сбила девушку 01.08.2021
Эксперт оценил выгоду России от введения цифрового налога 01.08.2021
Иран отрицает причастность к атаке на танкер Mercer Street 01.08.2021
Слепов и Кочеткова выиграли соревнования по триатлону Ironman 70.3 01.08.2021
Более 33 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.08.2021
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 01.08.2021
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 01.08.2021
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 01.08.2021
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 01.08.2021
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 01.08.2021
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 01.08.2021
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 01.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 04:30
Рубрика: Общество

Что делать, если после прививки от COVID-19 уровень антител оказался низким

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Антитела - актуальная тема нынешнего лета. Зачастую врачи рекомендуют после прививки не обращать внимания на их уровень. Аргументируют это тем, что низкие или высокие показатели значения не имеют, главное - организм уже готов к встрече с патогеном…Как оценить степень своей защищенности от COVID-19 после перенесенного заболевания или после прививки, рассказывает врач, эксперт по клинической лабораторной диагностике Александр Соловьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Соловьев: Я понимаю, почему дают советы не проверять специально уровень антител: для снижения ажиотажа. Но согласиться с этими рекомендациями не могу.

Фото: iStock
Ученые: Антитела у переболевших COVID-19 сохраняются больше года

В начале лета, когда появились первые сведения о заболевших после прививок, возник спрос на антительные тесты. Люди пытались хоть как-то оценить свою степень защиты поле прививки. И, на мой взгляд, это, хоть и эмоциональная, но, безусловно, полезная история. Потому что вакцина не на сто процентов иммуногенна, в среднем у двух процентов людей нет реакции на полученный препарат. Я и сам хотел знать, как организм отреагировал на прививку. Это важно и для моих родителей, потому что они - в группе риска.

Ведь если результаты слабые, необходимо думать о каком-то ином профилактическом решении: вакцинация другим препаратом или третьей дозой.

А сам человек на основании сделанного теста может оценить, достаточный ли у него уровень антител? Результаты исследований, сделанных в разных лабораториях, отличаются порой в тысячи раз…

Александр Соловьев: Систем тестирования, действительно, множество, более десятка. В нашей стране наиболее часто используют три - российскую, итальянскую и американскую. Они сильно отличаются по формату выдачи заключения, даже показатели отражаются в разных единицах и отличаются на несколько порядков. В одном случае - десятки, в другом - сотни, в третьем - тысячи. Если их использовать без приведения к какому-то общему знаменателю, получится абсурд.

Примерную оценку можно сделать, только ориентируясь на указанную в выписке результатов анализа границу нормы - референсные значения. Если антител выше указанной границы - значит, защита есть.

Другое дело, насколько она непробиваемая.

Когда во всем мире только начали проводит тесты на антитела, ВОЗ была озадачена проблемой отсутствия системы координат: непонятно было, как принимать решение о степени защиты, когда показатели столь разные. Чтобы избежать какофонии была создана контрольная дефиниция, которая приводила определение антител к единому стандарту: BAU на миллилитр. BAU - это единица объемов нейтрализующих вирус антител. Существуют таблицы с расчетными коэффициентами для каждой тестовой системы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Роспотребнадзоре рассказали, от чего защищают антитела после вакцинации

И что, человек, получив результаты анализа, должен искать эту таблицу и включать калькулятор?

Александр Соловьев: Роспотребнадзор выпустил письмо (правда, оно носит рекомендательный характер), где призывает лаборатории выдавать результаты в едином формате, основываясь на международных единицах BAU и тогда не важно, какие во время тестирования применялись системы.

То есть в результате, который я получаю, должны быть указаны именно BAU?

Александр Соловьев: Да. Либо прописано два варианта: тестовый и сравнительный.

Но другой вопрос: для чего вы вообще сдавали тест? Чтобы узнать, появились ли антитела или понять, достаточно ли защиты, чтобы коронавирус был не страшен? Так вот, на последний вопрос пока невозможно ответить. Ученые во всем мире пока только накапливают данные для того, чтобы понять с каким уровнем антител и на какие сроки человек обладает стойкой защитой от новой инфекции. Так что вопрос: достаточно ли у меня антител - риторический.

Интуитивно для себя я понимаю, что поставив прививку, а потом переболев, на какое-то время могу не опасаться. Но научно определенных цифр не существует. И, думаю, мы их увидим не так скоро, как хотелось бы.

Если с антителами можно хоть что-то в цифрах увидеть, то с клеточным иммунитетом - полный туман, никак не проверишь, сформировался он или нет…

Александр Соловьев: Никакого тумана. И клеточный иммунитет измеряют, только круг доступности другой. Это сложные технологии, невозможно сходить в ближайшую лабораторию, чтобы протестировать. Нужны особые условия.

Сейчас почти еженедельно в научных журналах выходят с работы, посвященные особенностям формирования клеточного иммунитета при COVID-19. И можно однозначно говорить, что защита на клеточном уровне формируется в организме у всех, кто в той или иной форме встретил коронавирус.

Иммунолог: Маловероятно появление устойчивого к вакцинам штамма SARS-CoV-2
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Собянин: Власти Москвы не планируют вводить удаленку для школьников
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел