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02.08.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

Интернет-мошенники похитили у екатеринбуржцев более 100 млн рублей

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге правоохранители подсчитали количество случаев мошенничества в информационно-телекомуникационной сфере (совершенных в интернете и по телефону).

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Как сообщил на пресс-конференции врио начальника отдела по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу Александр Поздеев, за первое полугодие 2021 года в городе возбудили всего 1145 дел об аферах. Из них бесконтактных (то есть совершенных через интернет или по телефону) - 824 дела (72 процента). Сюда же вошли 319 случаев кражи средств с банковских карт. В прошлом году за аналогичный период возбудили 1478 дел, из которых с помощью телефона и интернета было совершено 1078.

Как отметил врио начальника отдела Следственного управления городского УМВД по расследованию мошенничеств связанных с ИТТ Дмитрий Яниев, за семь последних месяцев расследуется 280 уголовных дел по хищению электронным способом. С начала года мошенники выманили у екатеринбуржцев больше ста миллионов рублей. Причем их крупнейший улов за раз - 16 миллионов рублей.

По его словам Дмитрия Яниева, раскрытие дел осложнено тем, что аферисты часто находятся в другом регионе или даже стране, а полученные обманом деньги переводят на электронные кошельки или в криптовалюту.

Фото: iStock
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Так, по данным правоохранителей, за первое полугодие 2021 года раскрыто 38 преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере, в прошлом году - 98. Отдельная статистика есть по кражам с банковских карт - процент раскрытия таких преступлений составляет 45,3.

По оценке эксперта по безопасности Уральского ГУ Банка России Александра Сальникова, борьба с мошенничеством должна вестись по трем направлением: финансовая грамотность населения, совершенствование банковских регламентов (иногда - в ущерб удобству клиента) и с помощью законодательной работы. Например, с 1 декабря мобильных операторов обяжут блокировать звонки с подменных номеров, которыми часто пользуются злоумышленники.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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