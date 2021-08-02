Сколько человек заболели в регионах России после прививки от ковида

Корреспонденты "Российской газеты" решили проверить, есть ли основания для страхов, гуляющих на просторах интернета. Речь идет о значительном количестве заболевших ковидом среди вакцинированных. Их оказалось всего от 0,1 до 2,5 процента. Такие данные обнародовали в ряде регионов России.

Осторожно - это фейки

Житель Челябинска Андрей Нечаев уже устал боятся: "Да сколько можно? Надоело вздрагивать на каждый чих!" Андрей сам пришел в прививочный пункт, чтобы сделать вакцинацию. Его не пугают разговоры, что после прививки он может заболеть. "Даже если вдруг это случиться, то недуг будет протекать легче - поможет вакцина", - говорит Андрей.

В Челябинской области число заболевших коронавирусом после вакцинации - 578 человек на более, чем полмиллиона южноуральцев, или 0,1 процента вакцинированного населения.

"Заболеваемость у привитых фиксируется через несколько дней после первой или второй аппликации, - пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. - Именно поэтому врачи советуют особенно беречься в первые пять дней. Иммунитет, как известно, вырабатывается только на 42 сутки. Так что все зафиксированные случаи заражения произошли у людей с еще не сформированным иммунным ответом. Соблюдайте рекомендации врачей и не доверяйте фейкам".

Судя по записи на вакцинацию, заполненную на две недели вперед, южноуральцы фейкам не верят. Возросшую активность в регионе связывают с желанием обезопасить себя на отдыхе и напряженной эпидемиологической обстановкой. Кроме поликлиник поставить прививку можно в торговых центрах, садовых товариществах.

До реанимации дело не дошло

А вот у соседей-свердловчан статистика другая: как сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, среди вакцинированных жителей региона заболели коронавирусом примерно 2,5 процента.

В конце июня после облетевших соцсети фейковых постов, о якобы планируемых выплатах родственникам умерших после прививки от коронавируса, губернатор Евгений Куйвашев сообщил: "Около шести тысяч человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Это сухая статистика".

В оперативном штабе региона подтверждают: у вакцинированных течение болезни проходит легче, почти все переносят заболевание дома, лишь малый процент попадает в больницы.

После первого укола

В Алтайском крае количество случаев заражения коронавирусом после вакцинации одно из самых небольших в стране. По данным регионального Минздрава, заболевших всего 0,23 процента от общего числа вакцинированных.

"Это около двух тысяч человек, при том, что сейчас в крае прививается более 460 тысяч человек - пояснили Минздраве. - Большинство из вакцинированных переносят заболевание в легкой форме. Но есть и отдельные тяжелые случаи, что связано с индивидуальными особенностями пациентов". По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, чаще всего инфицирование происходит после первого этапа вакцинации, когда иммунитет еще не сформирован.

Иммунитету надо время

В Курской области медики отмечают, что число заболевших коронавирусом после прививки ничтожно мало и не превышает 0,12 процента от количества выявленных случаем коронавируса в регионе. В целом их число не достигает и 500 человек, причем почти все перенесли заболевание в легкой форме.

А наименьшее число заболевших среди привитых - в Кемеровской области. По официальным данным Роспотребнадзора, которые привели "РГ" в областном Минздраве, коронавирусом после прививки заразились всего 0,05 процента жителей Кузбасса.Чуть больше 350 человек.

"Вакцинированных больных - единицы, причем, это зачастую те, кто поставил прививку не так давно - в июне. А иммунитет, как известно, формируется минимум полтора месяца".

Уклонились от ответа

В официальном запросе в Минздрав Краснодарского края "РГ" просила предоставить данные о количестве заболевших среди вакцинированных. Однако ведомство уклонилось от ответа.

И лишь сообщило, что "осложнений на введение вакцины в медицинских организациях Краснодарского края не выявлено". Зато врачи инфекционных госпиталей не отрицают, что вакцинированные тоже могут заразиться. Правда, у них этот риск - минимальный.

Компетентно

Игорь Лялин, заместитель главного врача Краснодарской краевой инфекционной больницы:

- "Золотой пули", которая бы решала все проблемы, связанные с ковидом, на сегодня нет. Мы говорим лишь о медицинской технологии, которая позволяет существенно снизить риски тяжелого течения и осложнений заболевания.

Да, мы понимаем, что среди заболевших крайне мало вакцинированных людей, привитые болеют легче, но полностью исключить вероятность мы не можем. Это индивидуальные особенности организма реагирования на чужеродные белки, возможность формировать иммунитет. Зачастую предсказать на 100 процентов эти вещи нельзя, поэтому важно помнить: даже если вы привиты, следует аккуратно относится к вашим контактам и вашей жизни.

Да и для того, чтобы сформировался иммунный ответ, нужно время. И то, что вы сегодня утром сделали прививку - не значит, что вечером вы уже защищены. Для этого нужно как минимум 3-4 недели. Поэтому, пока иммунный ответ формируется необходимо использовать все возможные меры: средства индивидуальной защиты, социальное дистанцирование. Все это позволяет снизить риск заболевания.

Может ли человек умереть после вакцинации - да, может. Точно также как он может умереть после чашки чая. Но "после" не значит, что "в следствии". Каждый случай тщательно разбирается, устанавливают причинно-следственные связи.

Что касается позиции тех, кто выступает против вакцинации, на мой взгляд, в ее основе - конфликт между личной свободой и интересами общества. Тем не менее, наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если я могу быть источником заболевания для окружающих, то это не моя личная свобода.

Мы видим результаты ряда стран, когда массовая вакцинация принесла свои плоды. А показатели вакцинации в России пока низкие. И опять заполнены реанимационные отделения, люди продолжают задыхаться и погибать.