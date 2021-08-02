В Челябинской области нашли пропавшего в лесу ребенка

В Челябинской области закончились поиски шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в Брединском районе.

Он проживает с родственниками на заимке "Плотникова" в девяти километрах от поселка Рымникский. После обеда в воскресенье ушел гулять и, по всей видимости, заблудился.

- Сообщений о потерявшемся ребенке поступило сегодня ночью, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС области. - Для его поиска сформировали межведомственную группировка в количестве 127 человек и 29 единиц техники. В район направлены подразделения ближайших пожарно-спасательных гарнизонов, кинологические расчеты и беспилотная авиация областного главка МЧС, а также группы волонтеров и местного населения.

В 08.45 часов утра ребенок был найден, его состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают врачи скорой помощи.