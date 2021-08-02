В Екатеринбурге отменили фейерверк ко Дню города

Пандемия коронавируса продолжается, число заболевших неуклонно растет, и в связи с этим в Екатеринбурге отменяют крупные массовые мероприятия, традиционно собирающие многотысячные толпы. Так, День города нынче, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате. Кроме того, не состоится праздничный салют.

"Как бы нам всем этого ни хотелось, эпидемиологическая ситуация не позволяет его провести, - отметил на брифинге начальник управления культуры администрации города Илья Марков. - Принято решение подождать, и в следующем году, надеюсь, все уже будет как раньше".

Также, по словам чиновника, с большой долей вероятности в этом году не будет и приглашенных звезд - организаторы обещали обойтись местными талантами.

Праздник состоится 14 августа: пройдет телемарафон (будут вестись трансляции с крыши мэрии и с площади 1905 года), откроется двухнедельный фестиваль ландшафтного дизайна "Атмосфера" (монтаж объектов начался сегодня напротив здания администрации), выберут Мисс Екатеринбург.

Между тем

В Свердловской области за сутки - 527 новых случаев COVID-19 (в целом за время пандемии диагноз подтвердился у 108 468 уральцев). Состояние 842 госпитализированных оценивается как тяжелое. Выписано за сутки 449 человек (в сумме 100 748 человек справились с инфекцией).

"Зарегистрировано 22 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 4 402", - передает оперштаб.